Отсутствие работника на работе в период действия военного положения не может быть квалифицировано как прогул без уважительной причины, - обзор практики КГС ВС

Обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС за июнь 2024 года.

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС за июнь 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– в спорах, возникающих из земельного правоотношения, указано, что если право государства на земельный участок нарушает не сам государственный акт на землю, выданный первому приобретателю земли, а обстоятельства ее получения с нарушением закона и отчуждение в дальнейшем в пользу последнего приобретателя, то эффективным способом защиты права собственности государства есть виндикационный иск, предъявленный к лицу, согласно которому зарегистрировано право собственности на земельный участок;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, указано, что в случае наличия оснований для солидарной ответственности ответчиков/должников каждый из них имеет право выдвинуть возражения против требований кредитора, общих для всех должников и не основанных на личных отношениях одного из них с кредитором. Обжалование судебного решения в полном объеме одним из ответчиков, ответственность которого солидарна с другими, и пересмотр дела в апелляционном порядке по апелляционной жалобе такого ответчика не является нарушением принципа диспозитивности гражданского судопроизводства;

– в спорах, возникающих из трудового правоотношения, констатировано, что отсутствие работника на работе в период действия военного положения не может быть квалифицировано как прогул без уважительной причины. Если с таким работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, однако время таких неявок не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск и в общем порядке не подлежит оплате;

– в спорах, возникающих из семейных правоотношений, указано, что согласие другого супруга (совладельца) на распоряжение имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности супругов, распространяется как на случаи отчуждения имущества, являющегося объектом права совместной собственности супругов, так и на случаи приобретения имущества супругами в право общей совместной собственности. Наличие письменного согласия одного из супругов на заключение другим из супругов договора купли-продажи имущества, зафиксированного в таком договоре, свидетельствует о приобретении имущества за общие средства в общую совместную собственность, поскольку согласие другой супругов на приобретение имущества подтверждает приобретение такого имущества. В случае если другой супруг дал согласие на распоряжение имуществом (средствами) для приобретения имущества в общую совместную собственность и такое согласие зафиксировано непосредственно в договоре купли-продажи имущества, совершенном другим из супругов, то суд не может своим решением подменять договоренность супругов о приобретении. имущества в общую совместную собственность;

– по делам отдельного производства акцентировано, что с заявлением о выдаче ограничительного предписания может обратиться в суд как лицо, пострадавшее от домашнего насилия и которому исполнилось 14 лет (несовершеннолетнее лицо), так и родственник такого несовершеннолетнего лица;

– относительно применения норм процессуального права указано, что гражданским процессуальным законодательством не предусмотрена такая форма участия прокурора в гражданском судопроизводстве, как подача заявления о пересмотре заочного решения. Апелляционное обжалование заочного решения прокурором в интересах государства в лице ответчика должно происходить без предварительного подачи заявления о пересмотре заочного решения в суд, принявший такое решение.

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