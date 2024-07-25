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Стрелявший в Дональда Трампа Томас Крукс изучал детали убийства Джона Кеннеди — ФБР

09:40, 25 июля 2024
Перед покушением он исследовал, как далеко был Ли Гарви Освальд, когда он застрелил президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.
Стрелявший в Дональда Трампа Томас Крукс изучал детали убийства Джона Кеннеди — ФБР
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Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что Томас Мэттью Крукс, который стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа во время подготовки покушения изучал детали убийства экс-президента США Джона Кеннеди.

Согласно анализу ФБР ноутбука Крукса, он перед покушением исследовал, как далеко был Ли Гарви Освальд, когда он застрелил президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.

Отмечается, что поисковый запрос был зафиксирован 6 июля, в тот же день, когда было объявлено о митинге Трампа.

«6 июля он выполнил поисковый запрос в Google: «Как далеко был Освальд от Кеннеди... Этот поиск, по-видимому, важен с точки зрения его душевного состояния. Это тот самый день, когда он, кажется, зарегистрировался на митинг Батлера», - сказал он. директор ФБР юридическому комитету Палаты представителей, передает CNN.

Рей также рассказал, что около 4 часов дня стрелок Томас Мэтью Крукс «руководил беспилотником в районе» митинга, примерно в 200 ярдах от сцены.

Дрон был в воздухе примерно 11 минут, и следователи полагают, что Крукс смотрел прямую трансляцию из дрона на своем телефоне. Ранее было известно, что дрон обнаружили в его машине после стрельбы.

Кроме того, Крукс имел две взрывчатки в своем автомобиле во время выстрела и один в своем доме, но, вероятно, не мог подорвать их с крыши, где он был убит, свидетельствовал Рей.

«Похоже, что из-за позиции включения/выключения приемников, если бы он попытался взорвать эти устройства с крыши, это не сработало бы», - отметил Рей.

Сейчас ФБР расследует стрельбу и как попытку убийства и как потенциальный акт внутреннего терроризма. Представители ФБР неоднократно утверждали, что, по их мнению, Крукс действовал в одиночку, а Рэй повторил, что нет доказательств наличия сообщников.

Ранее сообщалось, что стрелок, вероятно, тренировался перед атакой на экс-президента США. 

Также известно, что правоохранители обнаружили взрывчатку в машине и доме нападающего.

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