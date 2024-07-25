Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа, вивчав деталі вбивства Джона Кеннеді — ФБР

Перед замахом він досліджував, як далеко був Лі Гарві Освальд, коли він застрелив президента Джона Ф. Кеннеді 1963 року.

Директор ФБР Крістофер Рей повідомив, що Томас Меттью Крукс, який стріляв в кандидата у президенти США Дональда Трампа, під час підготовки замаху вивчав деталі вбивства експрезидента США Джона Кеннеді.

Згідно з аналізом ФБР ноутбука Крукса, перед замахом він досліджував, як далеко був Лі Гарві Освальд, коли він застрелив президента Джона Ф. Кеннеді 1963 року.

Зазначається, що пошуковий запит було зафіксовано 6 липня, того самого дня, коли було оголошено про мітинг Трампа.

«6 липня він виконав пошуковий запит у Google: «Як далеко був Освальд від Кеннеді... Цей пошук, вочевидь, важливий з погляду його душевного стану. Це той самий день, коли він, здається, зареєструвався на мітинг Батлера», - сказав директор ФБР юридичному комітету Палати представників, передає CNN.

Рей також розповів, що близько 4-ї години дня стрілок Томас Метью Крукс «керував безпілотником у районі» мітингу, приблизно за 200 ярдів від сцени.

Дрон був у повітрі приблизно 11 хвилин, і слідчі вважають, що Крукс дивився пряму трансляцію з дрона на своєму телефоні. Раніше було відомо, що дрон знайшли в його машині після стрілянини.

Крім того, Крукс мав дві вибухівки у своїй автівці під час пострілу та одну у своєму будинку, але, ймовірно, не мав змоги підірвати їх із даху, де його було вбито, свідчив Рей.

«Схоже, що через позицію вмикання/вимикання приймачів, якби він спробував підірвати ці пристрої з даху, це б не спрацювало», - зазначив Рей.

Зараз ФБР розслідує стрілянину і як спробу вбивства, і як потенційний акт внутрішнього тероризму. Представники ФБР неодноразово стверджували, що, на їхню думку, Крукс діяв поодинці, а Рей повторив, що немає жодних доказів наявності спільників.

Раніше ми писали, що стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США.

Також відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника.

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