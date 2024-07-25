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Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа, вивчав деталі вбивства Джона Кеннеді — ФБР

09:40, 25 липня 2024
Перед замахом він досліджував, як далеко був Лі Гарві Освальд, коли він застрелив президента Джона Ф. Кеннеді 1963 року.
Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа, вивчав деталі вбивства Джона Кеннеді — ФБР
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Директор ФБР Крістофер Рей повідомив, що Томас Меттью Крукс, який стріляв в кандидата у президенти США Дональда Трампа, під час підготовки замаху вивчав деталі вбивства експрезидента США Джона Кеннеді.

Згідно з аналізом ФБР ноутбука Крукса, перед замахом він досліджував, як далеко був Лі Гарві Освальд, коли він застрелив президента Джона Ф. Кеннеді 1963 року.

Зазначається, що пошуковий запит було зафіксовано 6 липня, того самого дня, коли було оголошено про мітинг Трампа.

«6 липня він виконав пошуковий запит у Google: «Як далеко був Освальд від Кеннеді... Цей пошук, вочевидь, важливий з погляду його душевного стану. Це той самий день, коли він, здається, зареєструвався на мітинг Батлера», - сказав директор ФБР юридичному комітету Палати представників, передає CNN.

Рей також розповів, що близько 4-ї години дня стрілок Томас Метью Крукс «керував безпілотником у районі» мітингу, приблизно за 200 ярдів від сцени.

Дрон був у повітрі приблизно 11 хвилин, і слідчі вважають, що Крукс дивився пряму трансляцію з дрона на своєму телефоні. Раніше було відомо, що дрон знайшли в його машині після стрілянини.

Крім того, Крукс мав дві вибухівки у своїй автівці під час пострілу та одну у своєму будинку, але, ймовірно, не мав змоги підірвати їх із даху, де його було вбито, свідчив Рей.

«Схоже, що через позицію вмикання/вимикання приймачів, якби він спробував підірвати ці пристрої з даху, це б не спрацювало», - зазначив Рей.

Зараз ФБР розслідує стрілянину і як спробу вбивства, і як потенційний акт внутрішнього тероризму. Представники ФБР неодноразово стверджували, що, на їхню думку, Крукс діяв поодинці, а Рей повторив, що немає жодних доказів наявності спільників.

Раніше ми писали, що стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США. 

Також відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника.

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