В Киеве на Оболони молния попала в окно многоэтажки, видео

Молния попала в окно жилого дома во время грозы.

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29 мая Киев и область накрыла сильная непогода с грозами и градом. «Судебно-юридическая газета» публиковала последствия грозы в столице.

В Оболонском районе молния ударила в многоэтажный дом. Видео инцидента распространяют в сети.

Молния попала в окно жилого дома в Оболонском районе Киева во время грозы. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за сильного ливня столичные улицы превратились в реки, что усложнило движение транспорта и пешеходов. Непогода привела к подтоплению дорог и придомовых территорий.

Также в сети сообщают, что из-за погодных условий местами пропало электричество.

Из-за непогоды на дорогах фиксируют очень плохую видимость.

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