Кем бы работали герои сериала «Друзья» сегодня: актуальны ли их профессии в Украине

Они собирались в одной кофейне, ссорились из-за мелочей, строили карьеры, теряли работу и начинали все с нуля — так же, как это делают миллионы людей в реальной жизни. Сериал «Друзья» завершился более 20 лет назад, но его герои до сих пор остаются удивительно актуальными.
Новую волну интереса запустила ностальгия, усиленная коллекционными фигурками McDonald’s и возвращением культовых образов в повседневную жизнь.
Рэйчел искала себя между кофейней и модной индустрией. Росс строил академическую карьеру. Моника жила кухней. Чендлер работал в сфере, которую никто толком не мог объяснить. Фиби совмещала творчество и «нормальную» работу, а Джоуи годами бегал между кастингами.
Все эти профессиональные пути выглядели органично в Нью-Йорке конца 90-х. Но если бы Росс, Рэйчел, Моника, Чендлер, Фиби и Джоуи жили в Украине в 2025 году — смогли бы они найти работу?
Остались ли их профессии востребованными, или часть из них уже стала пережитком прошлого вместе с пейджерами и стационарными телефонами?
Государственная служба занятости проанализировала, какие из работ, показанных в сериале, реально найти на украинском рынке труда в 2025 году — и результаты оказались неожиданными.
Рэйчел Грин: от официантки до руководительницы
Карьера Рэйчел — одна из самых динамичных в сериале. Она работала официанткой, ассистенткой руководителя, закупщицей и возглавила филиал дома моды.
Официант — стабильно популярная профессия: в 2025 году таких работников искали 2,4 тыс. раз.
Помощник руководителя (украинский аналог ассистентки) — 142 вакансии с начала года.
Закупщик — редкая, но реальная профессия: 3 вакансии.
Руководитель филиала — около 1,5 тыс. предложений.
Вывод: карьерный путь Рэйчел полностью актуален для Украины и сегодня.
Росс Геллер: наука не для всех
Росс работал палеонтологом и профессором колледжа.
Палеонтолог формально существует в классификаторе профессий, но в 2025 году ни одной вакансии служба занятости не предлагала.
Профессор учреждения высшего образования — 96 вакансий за год.
Вывод: научная карьера возможна, но палеонтология остается нишевой даже спустя 20 лет после финала сериала.
Моника Геллер: кулинария с нюансами
Моника была су-шефиней, официанткой, кулинарной критикессой, занималась кейтерингом и работала шеф-поваром.
Су-шеф как отдельная должность в Украине отсутствует — есть только повар (≈12 тыс. вакансий) и шеф-повар (≈500).
Кулинарный критик — официально не существует; эту роль выполняют журналисты или авторы.
Кейтеринг в Украине — это прежде всего предпринимательство, которое можно реализовать через программу «Собственное дело».
Вывод: две профессии Моники формально отсутствуют, но причина — не устарелость, а специфика украинского рынка.
Чендлер Бинг: из ИТ в рекламу
Чендлер работал в сфере статистики и ИТ, был вице-президентом компании, а позже — младшим копирайтером.
Смежные профессии в статистике, маркетинге и ВЭД — около 900 вакансий.
Аналог вице-президента в Украине — генеральный менеджер (3 вакансии).
Автор текстов (копирайтер) — 4 вакансии в 2025 году.
Вывод: все профессии существуют, но под другими названиями.
Фиби Буффе: стабильная универсальность
Фиби работала массажисткой, музыканткой и секретарем-референтом.
Массажист — 383 вакансии.
Музыкант — лишь 1 предложение.
Секретарь / референт — более 1 тыс. вакансий в целом.
Вывод: все профессии Фиби доступны в Украине.
Джоуи Триббиани: популярность без гарантий
Джоуи был актером, продавцом, официантом и гидом в музее.
Актер театра и кино — 23 возможности за год.
Продавец — более 35 тыс. вакансий.
Экскурсовод (украинский аналог гида) — лишь 40 предложений.
Официант — снова среди лидеров спроса.
Вывод: все профессии Джоуи существуют, хотя творческие направления остаются малоконкурентными.
Итог
В сериале «Друзья» шесть главных героев имели 19 различных профессий.
В Украине официально не существуют лишь две из них. Все остальные — актуальны, хотя иногда и под другими названиями.