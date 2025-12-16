Ким би працювали герої серіалу «Друзі» сьогодні: чи актуальні їхні професії в Україні
Вони збиралися в одній кав’ярні, сварилися через дрібниці, будували кар’єри, втрачали роботу й починали все з нуля — так само, як це роблять мільйони людей у реальному житті. Серіал «Друзі» завершився понад 20 років тому, але його герої й досі залишаються напрочуд актуальними.
Нову хвилю інтересу запустила ностальгія, підсилена колекційними фігурками McDonald’sта поверненням культових образів у повсякденне життя.
Рейчел шукала себе між кав’ярнею та модною індустрією. Росс будував академічну кар’єру. Моніка жила кухнею. Чендлер працював у сфері, яку ніхто толком не міг пояснити. Фібі поєднувала творчість і «нормальну» роботу, а Джої роками бігав між кастингами.
Усі ці професійні шляхи виглядали органічно в Нью-Йорку кінця 90-х. Але якби Рос, Рейчел, Моніка, Чендлер, Фібі та Джої жили в Україні у 2025 році — чи змогли б вони знайти роботу?
Чи залишилися їхні професії затребуваними, чи частина з них уже стала пережитком минулого разом із пейджерами та стаціонарними телефонами?
Державна служба зайнятості проаналізувала, які з робіт, показаних у серіалі, реально знайти на українському ринку праці у 2025 році — і результати виявилися несподіваними.
Рейчел Грін: від офіціантки до керівниці
Кар’єра Рейчел — одна з найдинамічніших у серіалі. Вона працювала офіціанткою, асистенткою керівника, закупівельницею та очолила філію будинку моди.
Офіціант — стабільно популярна професія: у 2025 році таких працівників шукали 2,4 тис. разів.
Помічник керівника (український аналог асистентки) — 142 вакансії з початку року.
Закупівельник — рідкісна, але реальна професія: 3 вакансії.
Керівник філії — близько 1,5 тис. пропозицій.
Висновок: кар’єрний шлях Рейчел повністю актуальний для України й сьогодні.
Росс Геллер: наука не для всіх
Росс працював палеонтологом і професором коледжу.
Палеонтолог формально існує в класифікаторі професій, але у 2025 році жодної вакансії служба зайнятості не пропонувала.
Професор закладу вищої освіти — 96 вакансій за рік.
Висновок: наукова кар’єра можлива, але палеонтологія залишається нішевою навіть через 20 років після фіналу серіалу.
Моніка Геллер: кулінарія з нюансами
Моніка була су-шефинею, офіціанткою, кулінарною критикесою, займалася кейтерингом і працювала шеф-кухаркою.
Су-шеф як окрема посада в Україні відсутня — є лише кухар (≈12 тис. вакансій) та шеф-кухар (≈500).
Кулінарний критик — офіційно не існує; цю роль виконують журналісти або автори.
Кейтеринг в Україні — це насамперед підприємництво, яке можна реалізувати через програму «Власна справа».
Висновок: дві професії Моніки відсутні формально, але причина — не застарілість, а специфіка українського ринку.
Чендлер Бінг: з ІТ у рекламу
Чендлер працював у сфері статистики та ІТ, був віце-президентом компанії, а згодом — молодшим копірайтером.
Суміжні професії у статистиці, маркетингу та ЗЕД — близько 900 вакансій.
Аналог віце-президента в Україні — генеральний менеджер (3 вакансії).
Автор текстів (копірайтер) — 4 вакансії у 2025 році.
Висновок: усі професії існують, але під іншими назвами.
Фібі Буффе: стабільна універсальність
Фібі працювала масажисткою, музиканткою та секретаркою-референткою.
Масажист — 383 вакансії.
Музикант — лише 1 пропозиція.
Секретар / референт — понад 1 тис. вакансій загалом.
Висновок: всі професії Фібі доступні в Україні.
Джої Тріббіані: популярність без гарантій
Джої був актором, продавцем, офіціантом і гідом у музеї.
Актор театру та кіно — 23 можливості за рік.
Продавець — понад 35 тис. вакансій.
Екскурсовод (український аналог гіда) — лише 40 пропозицій.
Офіціант — знову ж таки, серед лідерів попиту.
Висновок: усі професії Джої існують, хоча творчі напрями залишаються малоконкурентними.
Підсумок
У серіалі «Друзі» шість головних героїв мали 19 різних професій.
В Україні не існують офіційно лише дві з них. Усі інші — актуальні, хоч іноді й під іншими назвами.
