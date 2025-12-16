  1. Суспільство

Ким би працювали герої серіалу «Друзі» сьогодні: чи актуальні їхні професії в Україні

07:36, 16 грудня 2025
Якби «Друзі» жили в Україні, то ким би працювали Рос, Рейчел, Моніка, Фібі, Чендлер і Джої.
Ким би працювали герої серіалу «Друзі» сьогодні: чи актуальні їхні професії в Україні
Вони збиралися в одній кав’ярні, сварилися через дрібниці, будували кар’єри, втрачали роботу й починали все з нуля — так само, як це роблять мільйони людей у реальному житті. Серіал «Друзі» завершився понад 20 років тому, але його герої й досі залишаються напрочуд актуальними.

Нову хвилю інтересу запустила ностальгія, підсилена колекційними фігурками McDonald’sта поверненням культових образів у повсякденне життя.

Рейчел шукала себе між кав’ярнею та модною індустрією. Росс будував академічну кар’єру. Моніка жила кухнею. Чендлер працював у сфері, яку ніхто толком не міг пояснити. Фібі поєднувала творчість і «нормальну» роботу, а Джої роками бігав між кастингами.

Усі ці професійні шляхи виглядали органічно в Нью-Йорку кінця 90-х. Але якби Рос, Рейчел, Моніка, Чендлер, Фібі та Джої жили в Україні у 2025 році — чи змогли б вони знайти роботу?

Чи залишилися їхні професії затребуваними, чи частина з них уже стала пережитком минулого разом із пейджерами та стаціонарними телефонами?

Державна служба зайнятості проаналізувала, які з робіт, показаних у серіалі, реально знайти на українському ринку праці у 2025 році — і результати виявилися несподіваними.

Рейчел Грін: від офіціантки до керівниці

Кар’єра Рейчел — одна з найдинамічніших у серіалі. Вона працювала офіціанткою, асистенткою керівника, закупівельницею та очолила філію будинку моди.

Офіціант — стабільно популярна професія: у 2025 році таких працівників шукали 2,4 тис. разів.

Помічник керівника (український аналог асистентки) — 142 вакансії з початку року.

Закупівельник — рідкісна, але реальна професія: 3 вакансії.

Керівник філії — близько 1,5 тис. пропозицій.

Висновок: кар’єрний шлях Рейчел повністю актуальний для України й сьогодні.

Росс Геллер: наука не для всіх

Росс працював палеонтологом і професором коледжу.

Палеонтолог формально існує в класифікаторі професій, але у 2025 році жодної вакансії служба зайнятості не пропонувала.

Професор закладу вищої освіти — 96 вакансій за рік.

Висновок: наукова кар’єра можлива, але палеонтологія залишається нішевою навіть через 20 років після фіналу серіалу.

Моніка Геллер: кулінарія з нюансами

Моніка була су-шефинею, офіціанткою, кулінарною критикесою, займалася кейтерингом і працювала шеф-кухаркою.

Су-шеф як окрема посада в Україні відсутня — є лише кухар (≈12 тис. вакансій) та шеф-кухар (≈500).

Кулінарний критик — офіційно не існує; цю роль виконують журналісти або автори.

Кейтеринг в Україні — це насамперед підприємництво, яке можна реалізувати через програму «Власна справа».

Висновок: дві професії Моніки відсутні формально, але причина — не застарілість, а специфіка українського ринку.

Чендлер Бінг: з ІТ у рекламу

Чендлер працював у сфері статистики та ІТ, був віце-президентом компанії, а згодом — молодшим копірайтером.

Суміжні професії у статистиці, маркетингу та ЗЕД — близько 900 вакансій.

Аналог віце-президента в Україні — генеральний менеджер (3 вакансії).

Автор текстів (копірайтер) — 4 вакансії у 2025 році.

Висновок: усі професії існують, але під іншими назвами.

Фібі Буффе: стабільна універсальність

Фібі працювала масажисткою, музиканткою та секретаркою-референткою.

Масажист — 383 вакансії.

Музикант — лише 1 пропозиція.

Секретар / референт — понад 1 тис. вакансій загалом.

Висновок: всі професії Фібі доступні в Україні.

Джої Тріббіані: популярність без гарантій

Джої був актором, продавцем, офіціантом і гідом у музеї.

Актор театру та кіно — 23 можливості за рік.

Продавець — понад 35 тис. вакансій.

Екскурсовод (український аналог гіда) — лише 40 пропозицій.

Офіціант — знову ж таки, серед лідерів попиту.

Висновок: усі професії Джої існують, хоча творчі напрями залишаються малоконкурентними.

Підсумок

У серіалі «Друзі» шість головних героїв мали 19 різних професій.

В Україні не існують офіційно лише дві з них. Усі інші — актуальні, хоч іноді й під іншими назвами.

