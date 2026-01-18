18 января – какой сегодня праздник и главные события

18 января в Украине и мире празднуют Всемирный день религии и Всемирный день снега.

В воскресенье, 18 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

18 января в Украине и мире празднуют Всемирный день религии. Выпадает на третье воскресенье января. Его положили начало в 1950 году по инициативе Международной общины бахаи. Главная цель этого дня — подчеркнуть общие духовные ценности разных религий, способствовать межрелигиозному диалогу, взаимоуважению и миру.

Также 18 января Всемирный день снега. Выпадает на третье воскресенье января. Его положила начало Международная федерация лыжного спорта (FIS), чтобы популяризировать зимние виды спорта и активный образ жизни среди детей и молодежи.

А еще 18 января День технического обслуживания. Неформальное профессиональное празднование, посвященное специалистам, обеспечивающим исправную работу техники, оборудования и инфраструктуры.

Какой сегодня праздник

Сегодня, 18 января, верующие празднуют День памяти святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святой Афанасий (ок. 296–373) — архиепископ Александрии, один из величайших отцов Церкви. Он был непримиримым защитником православного учения о единосущности Сына с Отцом и главным противником арианства. Святой Кирилл Александрийский (ок. 376-444) — один из величайших отцов Церкви, архиепископ Александрии. Он решительно отстаивал православное учение об Иисусе Христе как истинном Боге и истинном Человеке.

Календарь важных событий за 18 января

1535 год — испанский конкистадор Франсиско Писарро основывает в Перу нынешний город Лима;

1654 год — в Переяславе генеральный военный совет, который созывает гетман Богдан Хмельницкий, решает отдать Гетманщину под протекторат Московского царства с сохранением прав и вольностей Войска Запорожского;

1778 год — британский мореплаватель Джеймс Кук становится первым европейцем, который видит современные Гавайские острова и называет их Сандвичевыми островами;

1788 год — в Ботаническом заливе появляются первые британские поселенцы, которые должны были основать в Австралии исправительные колонии для преступников;

1800 год — окончательное поражение французских монархистов в борьбе со сторонниками революции;

1871 год — после окончания проигранной французами франко-прусской войны в Версальском дворце провозглашают создание Германской империи, известной как Второй Рейх;

1886 год — в выпуск поступает первый автомобиль;

1918 год — на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принимают решение создать Студенческий шалаш Сечевых стрелков;

1919 год — в Версале начинается Парижская мирная конференция, участники которой одобрили устав Лиги наций;

1919 год — в Лондоне основывают автомобилестроительную компанию "Бентли Моторз", специализировавшуюся на производстве спортивных и изысканных автомобилей;

1919 год — польский пианист Игнатий Ян Падеревский становится премьер-министром Польской Республики;

1934 год — британскую полицию снаряжают карманными радиоприемниками, которыми передавали данные о совершенных преступлениях;

1939 год — в Хусте из представителей украинских партий, за исключением коммунистов, основывают Украинское Национальное Объединение — политическую организацию закарпатских украинцев;

1944 год — на Волыни происходят первые серьезные стычки Украинской повстанческой армии с войсками НКВД;

1963 год — основывают футбольный клуб "Карпаты" (Львов);

1964 год — американские врачи призывают конгресс обязать сигаретные компании размещать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья;

1964 год — "Битлз" впервые попадают в американский гитпарад с песней "I want to hold your hand";

1995 год — во время землетрясения силой 7,2 балла, которое происходит в городе Кобе (Япония), погибает шесть с половиной тысяч человек;

1996 год — на носителе нового типа – DVD – выходит первое программное обеспечение;

1997 год — норвежец Берг Усланд заканчивает свой одиночный переход через Антарктиду, стартовавший 15 ноября 1996;

2023 год — катастрофа вертолета ГСЧС в Броварах.

