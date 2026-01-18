18 січня – яке сьогодні свято та головні події

18 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день релігії та Всесвітній день снігу.

У неділю, 18 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день релігії. Припадає на третю неділю січня. Його започаткували 1950 року з ініціативи Міжнародної громади бахаї. Головна мета цього дня — підкреслити спільні духовні цінності різних релігій, сприяти міжрелігійному діалогу, взаємоповазі та миру.

Також 18 січня Всесвітній день снігу. Припадає на третю неділю січня. Його започаткувала Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), щоб популяризувати зимові види спорту та активний спосіб життя серед дітей і молоді.

А ще 18 січня День технічного обслуговування. Неформальне професійне відзначення, присвячене фахівцям, які забезпечують справну роботу техніки, обладнання та інфраструктури.

Яке сьогодні свято

18 січня віряни святкують День пам’яті святих Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Святий Афанасій (бл. 296–373) — архієпископ Олександрії, один із найвидатніших отців Церкви. Він був непримиренним захисником православного вчення про єдиносущність Сина з Отцем і головним противником аріанства. Святий Кирило Олександрійський (бл. 376–444) — один із найвидатніших отців Церкви, архієпископ Олександрії. Він рішуче обстоював православне вчення про Ісуса Христа як істинного Бога і істинну Людину.

Календар важливих подій за 18 січня

1535 рік — іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;

1654 рік — у Переяславі генеральна військова рада, яку скликає гетьман Богдан Хмельницький, вирішує віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням прав і вольностей Війська Запорозького;

1778 рік — британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який бачить сучасні Гавайські острови і називає їх Сандвічевими островами;

1788 рік — у Ботанічній затоці з'являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;

1800 рік — остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;

1871 рік — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;

1886 рік — у випуск надходить перший автомобіль;

1918 рік — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь Січових стрільців;

1919 рік — у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 рік — у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", що спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;

1919 рік — польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем'єр-міністром Польської Республіки;

1934 рік — британську поліцію споряджують кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;

1939 рік — у Хусті з представників українських партій, за винятком комуністів, засновують Українське Національне Об'єднання — політичну організацію закарпатських українців;

1944 рік — на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;

1963 рік — засновують футбольний клуб "Карпати" (Львів);

1964 рік — американські лікарі закликають конгрес зобов'язати сигаретні компанії розміщувати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я;

1964 рік — "Бітлз" уперше потрапляють в американський гітпарад з піснею "I want to hold your hand";

1995 рік — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;

1996 рік — на носії нового типу — DVD — виходить перше програмне забезпечення;

1997 рік — норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;

2023 рік — катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.

