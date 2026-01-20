  1. Общество
Полярное сияние над Карпатами — пограничники показали зимнюю сказку, фото

17:47, 20 января 2026
Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли.
В ночь на 20 января в небе над Карпатами зафиксировали редкое для региона природное явление — полярное сияние. Световые эффекты были видны невооруженным глазом. Фото зимней сказки обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

«В три часа ночи пограничники Мукачевского отряда зафиксировали полярное сияние над Карпатами», — сообщили в ГПСУ.

Полярное сияние — одно из самых впечатляющих природных явлений. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли и подсвечивают небо зелеными, розовыми и фиолетовыми вспышками.

Время от времени полярное сияние можно наблюдать не только за Полярным кругом, но и в средних широтах — в том числе и в Украине. Для этого необходимы условия повышенной солнечной активности и ясная погода.

