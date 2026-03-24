Автоматическое продление государственной соцпомощи малообеспеченной семье — когда проводится

В ПФ заявили, что государственная социальная помощь назначается сроком на шесть месяцев и может быть продлена в автоматическом режиме.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области продолжает отвечать на вопросы относительно выплат государственной социальной помощи.

На этот раз в ведомство обратилась гражданка со следующим вопросом: «Я одинокое лицо с инвалидностью, получаю государственную социальную помощь малообеспеченной семье, которая назначена на период с 01.10.2025 по 31.03.2026. Будет ли она продлена автоматически с 01.04.2026, если не произошло никаких изменений в доходах и составе семьи?».

В ПФ ответили: «Да, помощь будет продлена».

Там подчеркнули, что государственная социальная помощь назначается сроком на шесть месяцев и может быть продлена в автоматическом режиме на следующий шестимесячный период с учетом соответствия получателей государственной социальной помощи требованиям и критериям без обращения таких получателей:

одиноким лицам с инвалидностью, которые не имеют других источников существования;

нетрудоспособным супругам — при отсутствии лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом;

одиноким лицам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим других источников существования (может быть назначена пожизненно).

«Таким образом, если Вы относитесь к одной из вышеуказанных категорий, то помощь как малообеспеченной семье будет продлена на следующий период автоматически.

Во всех остальных случаях для назначения государственной социальной помощи на следующий срок уполномоченный представитель малообеспеченной семьи подает новое заявление и декларацию», — добавили в ПФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.