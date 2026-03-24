Автоматичне продовження державної соцдопомоги малозабезпеченій сім’ї — коли проводиться

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області продовжує відповідати на запитання щодо виплат державної соціальної допомоги.

Цього разу до відомстві звернулась громадянка з наступним запитанням: «Я одинока особа з інвалідністю, одержую державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї, яку призначено на період з 01.10.2025 по 31.03.2026. Чи буде вона продовжена автоматично з 01.04.2026, якщо не відбулося ніяких змін у доходах та у складі сім’ї?».

У ПФ відповіли: «Так, допомогу буде продовжено».

Там підкреслили, що державна соціальна допомога призначається терміном на шість місяців і може бути продовжена в автоматичному режимі на наступний шестимісячний період з урахуванням відповідності отримувачів державної соціальної допомоги вимогам і критеріям без звернення таких отримувачів:

- одиноким особам з інвалідністю, які не мають інших джерел існування;

- непрацездатному подружжю — за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону;

- одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування (може бути призначена довічно).

«Таким чином, якщо Ви належите до однієї з вищезазначених категорій, то допомога як малозабезпеченій сім’ї буде продовжена на наступний період автоматично.

В усіх інших випадках для призначення державної соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї подає нові заяву та декларацію», - додали у ПФ.

