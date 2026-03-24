  1. Суспільство

Автоматичне продовження державної соцдопомоги малозабезпеченій сім’ї — коли проводиться

20:30, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФ заявили, що державна соціальна допомога призначається терміном на шість місяців і може бути продовжена в автоматичному режимі.
Автоматичне продовження державної соцдопомоги малозабезпеченій сім’ї — коли проводиться
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області продовжує відповідати на запитання щодо виплат державної соціальної допомоги.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Цього разу до відомстві звернулась громадянка з наступним запитанням: «Я одинока особа з інвалідністю, одержую державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї, яку призначено на період з 01.10.2025 по 31.03.2026. Чи буде вона продовжена автоматично з 01.04.2026, якщо не відбулося ніяких змін у доходах та у складі сім’ї?».

У ПФ відповіли: «Так, допомогу буде продовжено».

Там підкреслили, що державна соціальна допомога призначається терміном на шість місяців і може бути продовжена в автоматичному режимі на наступний шестимісячний період з урахуванням відповідності отримувачів державної соціальної допомоги вимогам і критеріям без звернення таких отримувачів:

- одиноким особам з інвалідністю, які не мають інших джерел існування;

- непрацездатному подружжю — за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону;

- одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування (може бути призначена довічно).

«Таким чином, якщо Ви належите до однієї з вищезазначених категорій, то допомога як малозабезпеченій сім’ї буде продовжена на наступний період автоматично.

В усіх інших випадках для призначення державної соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї подає нові заяву та декларацію», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]