Сколько украинцы будут платить за коммунальные услуги в апреле — подробности

Тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги останутся неизменными в апреле 2026 года.

Несмотря на общее подорожание коммунальных услуг в 2025-2026 годах, электроэнергия осталась среди тех позиций, цена на которые не росла. По данным Госстата, общее повышение тарифов за год составило 2,3%, тогда как электричество, газ, горячая вода, отопление, водоснабжение и канализация остались на прежнем уровне.

Таким образом, украинские домохозяйства с 1 апреля 2026 года продолжат платить за электроэнергию по действующей ставке 4,32 грн за 1 кВт·ч, поскольку правительство не принимало решений о ее повышении. Об этом ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Для владельцев двухзонных счетчиков – 2,16 грн за 1 кВт·ч по ночному тарифу (23:00–07:00).

Цена на газ также не изменится и составит 7,96 грн за кубометр.

Изменений тарифов на воду не ожидается. В «Киевводоканале» сообщили, что стоимость водоснабжения и водоотведения для киевлян с 1 апреля останется на действующем уровне. Отопительный сезон в столице завершился 24 марта.

