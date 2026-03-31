  Общество

31 марта – какой сегодня праздник и главные события

08:51, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
31 марта в Украине празднуют День флориста.
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 31 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

31 марта в Украине празднуют День флориста. Его положили начало в 2000 году по инициативе Союз флористов Украины. Именно в этот день официально была утверждена профессия флориста в Украине. День посвящен мастерам, которые работают с цветами, создают букеты, композиции и оформление событий. Флористика совмещает искусство, эстетику и знания о растениях.

А еще 31 марта Всемирный день резервного копирования. Праздник начали в 2011 году по инициативе пользователей интернет-сообщества, чтобы напомнить людям о важности сохранения информации. Этот день хорошее напоминание: лучше потратить несколько минут на бекап сегодня, чем потерять важные фото, документы или воспоминания навсегда.

31 марта празднуют Международный день «Объятия медиевиста». Медиовесты — это ученые, исследующие медиевистика, то есть историю, культуру, язык и искусство Средневековья. Несмотря на неформальность, праздник подчеркивает важность изучения прошлого, ведь именно исследование Средневековья помогает лучше понять современную культуру, традиции и развитие общества.

Также 31 марта Международный день декольте. Праздник посвящен элементу женской одежды — декольте, то есть вырезу, подчеркивающему зону шеи, плеч и груди. День носит скорее легкий, шутливый характер и связан с темами самовыражения, уверенности и стиля.

Какой сегодня церковный праздник

31 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного Ипатия, епископа. Он прославился как ревностный защитник православной веры, боролся с ересями, в частности против последователей евстафианства, искажавших церковное учение. Святой Ипатий отличался благочестивой жизнью, смирением и даром чудотворения. Согласно преданию, после участия в Первом Никейском соборе, где утверждали истины христианской веры, он возвращался домой, но был коварно убит еретиками. Его смерть считается мученической.

Календарь важных событий за 31 марта

1284 год — епископ Илийский основал Питерхауз, ныне старейший и самый маленький колледж Кембриджского университета;

1492 год — королевским указом Изабеллы и Фернандо всех евреев выслали из Кастилии и Арагона;

1770 год — британский мореплаватель Джеймс Кук, завершив исследования Новой Зеландии и подтвердив ее статус острова, отправился на запад в направлении Австралии;

1814 год — войска Шестой коалиции под командованием Блюхера, Шварценберга и Барклая-де-Толли взяли Париж;

1821 год — в Португалии была отменена инквизиция;

1831 год — Квебек и Монреаль получили статус городов;

1840 год — прекратила существование Центральноамериканская федерация — объединение стран региона со столицей в Гватемале;

1851 год — французский астроном Леон Фуко начал эксперимент с маятником в парижском Пантеоне, чтобы доказать вращение Земли вокруг своей оси;

1854 год — Япония подписала с США Канаговский договор, ознаменовавший конец ее изоляции от Запада;

1889 год — торжественно открыли Эйфелеву башню: ее создатель Гюстав Эйфель установил на вершине французский флаг, а подняться на нее тогда можно было только по лестнице;

1893 год — американец Виткомб Джадсон создал новую застежку, известную как «молния»;

1896 год — в США запатентовали первый замок-молнию, изобретенный Уиткомбом Джадсоном;

1900 год — в американской газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей под лозунгом «Приносящие удовольствие автомобили»;

1900 год — во Франции был принят закон, ограничивающий рабочий день для женщин и детей 11 часами;

1901 год — выпустили первый автомобиль Мерседес, созданный Вильгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готлиба Даймлера. Эта модель положила начало будущей автомобильной династии;

1909 год — заложили корпус пассажирского лайнера Титаник;

1917 год — Датская Вест-Индия была продана США за 25 миллионов долларов и получила новое название — Американские Виргинские Острова;

1918 год — Соединенные Штаты впервые ввели летнее время;

1922 год — в Киеве Лесь Курбас создал театр Березиль, который в 1926 году переехал в Харьков;

1923 год — в Нью-Йорке состоялся первый танцевальный марафон, в котором победила Алма Каммингс, продержавшись на танцполе 27 часов;

1929 год — Украинская академия наук утвердила Харьковское правописание украинского языка, которое впоследствии, 29 мая, одобрило Научное общество имени Шевченко во Львове;

1936 год — в Мюнхене (нацистская Германия) открыли выставку дегенеративного искусства, включавшую сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и другие модернистские течения;

1940 год — в Нью-Йорке открылся аэропорт Ла Гардия;

1949 год — Ньюфаундленд стал десятой провинцией Канады;

1952 год — во Львове открыли филиал Академии наук Украины;

1959 год — Далай-лама покинул оккупированный китайскими войсками Тибет;

1967 год — после выхода Франции из военной структуры НАТО штаб-квартиру организации перенесли из Парижа в Брюссель;

1973 год — альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd впервые появился в хит-параде журнала Billboard, где оставался среди 100 лучших в течение 14 лет;

1976 год — Led Zeppelin выпустили свой шестой студийный альбом Presence;

1988 год — на турнире в Западном Берлине сборная СССР победила чемпионов мира — команду Аргентины — со счетом 4:2;

1991 год — на референдуме в Грузии 90% граждан поддержали независимость;

1992 год — ООН приняла санкции против Ливии из-за ее отказа выдать двух подозреваемых в теракте над Локерби;

1993 год — во время съемок фильма Ворон трагически погиб американский актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли;

1994 год — Венгрия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз;

1998 год — пилот «Формулы-1» Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч;

2019 в Украине состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко;

2020 год — Верховная Рада приняла закон о рынке земли, который отменял 20-летний мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, однако вызвал дискуссии о его конституционности и влиянии на суверенитет Украины. Конституционный суд до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство хочет урегулировать выплату дивидендов в госкомпаниях после принудительного отчуждения активов

Законопроектом предлагается уточнить порядок выплаты дивидендов в государственных компаниях с активами, полученными в результате принудительного отчуждения.

Мужчин будут принимать на государственную службу только при наличии военной подготовки: что меняет закон

Принятое решение комплексно изменит подход к военной подготовке граждан, воинскому учёту и доступу к государственной службе.

Верховный Суд подтвердил право АРМА распоряжаться прибылью арестованных компаний

Верховный Суд подтвердил законность решений общих собраний, принятых по особой процедуре АРМА, заблокировав возможность обжалования со стороны собственников

Рабочая группа обсудила ключевые тезисы будущего законопроекта о деятельности риелторов

Единый государственный реестр специалистов и QR-коды для проверки статуса риелтора станут инструментами рынка недвижимости.

Отмена порога, налог при оплате и освобождение от НДС посылок до 45 евро: Кабмин одобрил реформу

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает перенос НДС на этап оплаты, отмену порога для налогообложения посылок и освобождение от НДС некоммерческих отправлений до 45 евро.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]