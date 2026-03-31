31 марта – какой сегодня праздник и главные события

31 марта в Украине празднуют День флориста.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 31 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

31 марта в Украине празднуют День флориста. Его положили начало в 2000 году по инициативе Союз флористов Украины. Именно в этот день официально была утверждена профессия флориста в Украине. День посвящен мастерам, которые работают с цветами, создают букеты, композиции и оформление событий. Флористика совмещает искусство, эстетику и знания о растениях.

А еще 31 марта Всемирный день резервного копирования. Праздник начали в 2011 году по инициативе пользователей интернет-сообщества, чтобы напомнить людям о важности сохранения информации. Этот день хорошее напоминание: лучше потратить несколько минут на бекап сегодня, чем потерять важные фото, документы или воспоминания навсегда.

31 марта празднуют Международный день «Объятия медиевиста». Медиовесты — это ученые, исследующие медиевистика, то есть историю, культуру, язык и искусство Средневековья. Несмотря на неформальность, праздник подчеркивает важность изучения прошлого, ведь именно исследование Средневековья помогает лучше понять современную культуру, традиции и развитие общества.

Также 31 марта Международный день декольте. Праздник посвящен элементу женской одежды — декольте, то есть вырезу, подчеркивающему зону шеи, плеч и груди. День носит скорее легкий, шутливый характер и связан с темами самовыражения, уверенности и стиля.

Какой сегодня церковный праздник

31 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного Ипатия, епископа. Он прославился как ревностный защитник православной веры, боролся с ересями, в частности против последователей евстафианства, искажавших церковное учение. Святой Ипатий отличался благочестивой жизнью, смирением и даром чудотворения. Согласно преданию, после участия в Первом Никейском соборе, где утверждали истины христианской веры, он возвращался домой, но был коварно убит еретиками. Его смерть считается мученической.

Календарь важных событий за 31 марта

1284 год — епископ Илийский основал Питерхауз, ныне старейший и самый маленький колледж Кембриджского университета;

1492 год — королевским указом Изабеллы и Фернандо всех евреев выслали из Кастилии и Арагона;

1770 год — британский мореплаватель Джеймс Кук, завершив исследования Новой Зеландии и подтвердив ее статус острова, отправился на запад в направлении Австралии;

1814 год — войска Шестой коалиции под командованием Блюхера, Шварценберга и Барклая-де-Толли взяли Париж;

1821 год — в Португалии была отменена инквизиция;

1831 год — Квебек и Монреаль получили статус городов;

1840 год — прекратила существование Центральноамериканская федерация — объединение стран региона со столицей в Гватемале;

1851 год — французский астроном Леон Фуко начал эксперимент с маятником в парижском Пантеоне, чтобы доказать вращение Земли вокруг своей оси;

1854 год — Япония подписала с США Канаговский договор, ознаменовавший конец ее изоляции от Запада;

1889 год — торжественно открыли Эйфелеву башню: ее создатель Гюстав Эйфель установил на вершине французский флаг, а подняться на нее тогда можно было только по лестнице;

1893 год — американец Виткомб Джадсон создал новую застежку, известную как «молния»;

1896 год — в США запатентовали первый замок-молнию, изобретенный Уиткомбом Джадсоном;

1900 год — в американской газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей под лозунгом «Приносящие удовольствие автомобили»;

1900 год — во Франции был принят закон, ограничивающий рабочий день для женщин и детей 11 часами;

1901 год — выпустили первый автомобиль Мерседес, созданный Вильгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готлиба Даймлера. Эта модель положила начало будущей автомобильной династии;

1909 год — заложили корпус пассажирского лайнера Титаник;

1917 год — Датская Вест-Индия была продана США за 25 миллионов долларов и получила новое название — Американские Виргинские Острова;

1918 год — Соединенные Штаты впервые ввели летнее время;

1922 год — в Киеве Лесь Курбас создал театр Березиль, который в 1926 году переехал в Харьков;

1923 год — в Нью-Йорке состоялся первый танцевальный марафон, в котором победила Алма Каммингс, продержавшись на танцполе 27 часов;

1929 год — Украинская академия наук утвердила Харьковское правописание украинского языка, которое впоследствии, 29 мая, одобрило Научное общество имени Шевченко во Львове;

1936 год — в Мюнхене (нацистская Германия) открыли выставку дегенеративного искусства, включавшую сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и другие модернистские течения;

1940 год — в Нью-Йорке открылся аэропорт Ла Гардия;

1949 год — Ньюфаундленд стал десятой провинцией Канады;

1952 год — во Львове открыли филиал Академии наук Украины;

1959 год — Далай-лама покинул оккупированный китайскими войсками Тибет;

1967 год — после выхода Франции из военной структуры НАТО штаб-квартиру организации перенесли из Парижа в Брюссель;

1973 год — альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd впервые появился в хит-параде журнала Billboard, где оставался среди 100 лучших в течение 14 лет;

1976 год — Led Zeppelin выпустили свой шестой студийный альбом Presence;

1988 год — на турнире в Западном Берлине сборная СССР победила чемпионов мира — команду Аргентины — со счетом 4:2;

1991 год — на референдуме в Грузии 90% граждан поддержали независимость;

1992 год — ООН приняла санкции против Ливии из-за ее отказа выдать двух подозреваемых в теракте над Локерби;

1993 год — во время съемок фильма Ворон трагически погиб американский актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли;

1994 год — Венгрия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз;

1998 год — пилот «Формулы-1» Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч;

2019 в Украине состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко;

2020 год — Верховная Рада приняла закон о рынке земли, который отменял 20-летний мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, однако вызвал дискуссии о его конституционности и влиянии на суверенитет Украины. Конституционный суд до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.