Как в Instagram анонимно смотреть сторис: Meta тестирует премиум-подписку

Компания Meta планирует расширить функции для пользователей через платную подписку Instagram Plus.

Компания Meta начала тестирование новой премиум-подписки в Instagram под названием Instagram Plus. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на подтверждение от компании.

Подписка открывает доступ к дополнительным функциям для пользователей. В частности, среди новых возможностей:

анонимный просмотр Stories других пользователей;

отображение количества повторных просмотров Stories другими пользователями;

создание неограниченного количества списков аудиторий для публикаций;

продление Stories еще на 24 часа;

функция «подсветки» Stories для повышения их видимости;

возможность ставить анимированный «суперлайк»;

поиск конкретных пользователей в списке просмотревших Stories.

По предварительным данным, тестирование проходит в нескольких странах, в частности в Мексике, Японии и на Филиппинах. Стоимость подписки зависит от региона и составляет примерно от 1 до 2,2 доллара в месяц.

В Meta подчеркивают, что Instagram Plus является отдельным продуктом и не связан с сервисом Meta Verified, который ориентирован на бизнес и создателей контента.

В настоящее время сервис находится на этапе тестирования, после чего компания будет решать вопрос его масштабирования.

