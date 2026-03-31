Как в Instagram анонимно смотреть сторис: Meta тестирует премиум-подписку
Компания Meta начала тестирование новой премиум-подписки в Instagram под названием Instagram Plus. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на подтверждение от компании.
Подписка открывает доступ к дополнительным функциям для пользователей. В частности, среди новых возможностей:
- анонимный просмотр Stories других пользователей;
- отображение количества повторных просмотров Stories другими пользователями;
- создание неограниченного количества списков аудиторий для публикаций;
- продление Stories еще на 24 часа;
- функция «подсветки» Stories для повышения их видимости;
- возможность ставить анимированный «суперлайк»;
- поиск конкретных пользователей в списке просмотревших Stories.
По предварительным данным, тестирование проходит в нескольких странах, в частности в Мексике, Японии и на Филиппинах. Стоимость подписки зависит от региона и составляет примерно от 1 до 2,2 доллара в месяц.
В Meta подчеркивают, что Instagram Plus является отдельным продуктом и не связан с сервисом Meta Verified, который ориентирован на бизнес и создателей контента.
В настоящее время сервис находится на этапе тестирования, после чего компания будет решать вопрос его масштабирования.
