  1. Общество
  2. / В Украине

3 апреля — какой сегодня праздник и главные события

09:42, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
3 апреля отмечают День кофейной кофемолки и День мобильного телефона.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

3 апреля в Украине отмечают День кофейной кофемолки, Международный день рекрутера, День мобильного телефона, Всемирный день водных животных, Всемирный день вечеринок и Международный день детской йоги.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этот день в разные годы произошли важные события:

  • В 1933 году самолет впервые перелетел через Эверест.
  • В 1940 году начались расстрелы польских офицеров из советских лагерей в Старобельске, Осташкове и Козельске, известные как Катинская трагедия.
  • В 1948 году президент США Гарри Трумэн утвердил акт о предоставлении финансовой помощи странам, известный как план Маршалла.
  • В 1973 году была учреждена литературная премия имени Павла Тычины, а также был совершен первый звонок с мобильного телефона — инженер Мартин Купер из компании Motorola позвонил конкурентам из Bell Labs.
  • В 1987 году в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения запретили курение.
  • В 1990 году над Львовской ратушей впервые среди областных центров Украины официально подняли сине-желтый флаг, освященный в соборе Святого Юра.
  • В 2007 году французский скоростной поезд TGV установил мировой рекорд скорости для пассажирского транспорта — 574,8 км/ч.

3 апреля Православная Церковь чтит память Никиты Исповедника, игумена Мидикийского монастыря, жившего в VIII–IX веках. Он известен как защитник иконопочитания во время иконоборческих споров в Византийской империи, за что подвергся преследованиям и изгнанию.

В этот день именины отмечают Мартин, Никита и Феодосия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]