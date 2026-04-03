3 апреля — какой сегодня праздник и главные события

3 апреля в Украине отмечают День кофейной кофемолки, Международный день рекрутера, День мобильного телефона, Всемирный день водных животных, Всемирный день вечеринок и Международный день детской йоги.

В этот день в разные годы произошли важные события:

В 1933 году самолет впервые перелетел через Эверест.

В 1940 году начались расстрелы польских офицеров из советских лагерей в Старобельске, Осташкове и Козельске, известные как Катинская трагедия.

В 1948 году президент США Гарри Трумэн утвердил акт о предоставлении финансовой помощи странам, известный как план Маршалла.

В 1973 году была учреждена литературная премия имени Павла Тычины, а также был совершен первый звонок с мобильного телефона — инженер Мартин Купер из компании Motorola позвонил конкурентам из Bell Labs.

В 1987 году в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения запретили курение.

В 1990 году над Львовской ратушей впервые среди областных центров Украины официально подняли сине-желтый флаг, освященный в соборе Святого Юра.

В 2007 году французский скоростной поезд TGV установил мировой рекорд скорости для пассажирского транспорта — 574,8 км/ч.

3 апреля Православная Церковь чтит память Никиты Исповедника, игумена Мидикийского монастыря, жившего в VIII–IX веках. Он известен как защитник иконопочитания во время иконоборческих споров в Византийской империи, за что подвергся преследованиям и изгнанию.

В этот день именины отмечают Мартин, Никита и Феодосия.

