  1. Суспільство
  2. / В Україні

3 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
3 квітня відзначають День народження кавомолки та День народження мобільного телефону.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

3 квітня в Україні відзначають День народження кавомолки, Міжнародний день рекрутера, День народження мобільного телефону, Всесвітній день водних тварин, Всесвітній день вечірки та Міжнародний день дитячої йоги.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Цього дня в різні роки відбулися важливі події:

  • У 1933 році літак уперше перелетів через Еверест.
  • У 1940 році розпочалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Старобільську, Осташкові та Козельську, відомі як Катинська трагедія.
  • У 1948 році президент США Гаррі Трумен затвердив акт про надання фінансової допомоги країнам, відомий як план Маршалла.
  • У 1973 році засновано літературну премію імені Павла Тичини, а також здійснено перший дзвінок зі стільникового телефону — інженер Мартін Купер із компанії Motorola зателефонував конкурентам із Bell Labs.
  • У 1987 році в штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров’я заборонили куріння.
  • У 1990 році над Львівською ратушею вперше серед обласних центрів України офіційно підняли синьо-жовтий прапор, освячений у соборі Святого Юра.
  • У 2007 році французький швидкісний поїзд TGV встановив світовий рекорд швидкості для пасажирського транспорту — 574,8 км/год.

Православна церква 3 квітня вшановує пам’ять Микити Сповідника, ігумена Мідікійського монастиря, який жив у VIII–IX століттях. Він відомий як захисник іконошанування під час іконоборчих суперечок у Візантійській імперії, за що зазнав переслідувань і заслання.

Іменини цього дня відзначають Мартин, Микита та Феодосія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]