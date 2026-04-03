3 квітня – яке сьогодні свято та головні події

3 квітня в Україні відзначають День народження кавомолки, Міжнародний день рекрутера, День народження мобільного телефону, Всесвітній день водних тварин, Всесвітній день вечірки та Міжнародний день дитячої йоги.

Цього дня в різні роки відбулися важливі події:

У 1933 році літак уперше перелетів через Еверест.

У 1940 році розпочалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Старобільську, Осташкові та Козельську, відомі як Катинська трагедія.

У 1948 році президент США Гаррі Трумен затвердив акт про надання фінансової допомоги країнам, відомий як план Маршалла.

У 1973 році засновано літературну премію імені Павла Тичини, а також здійснено перший дзвінок зі стільникового телефону — інженер Мартін Купер із компанії Motorola зателефонував конкурентам із Bell Labs.

У 1987 році в штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров’я заборонили куріння.

У 1990 році над Львівською ратушею вперше серед обласних центрів України офіційно підняли синьо-жовтий прапор, освячений у соборі Святого Юра.

У 2007 році французький швидкісний поїзд TGV встановив світовий рекорд швидкості для пасажирського транспорту — 574,8 км/год.

Православна церква 3 квітня вшановує пам’ять Микити Сповідника, ігумена Мідікійського монастиря, який жив у VIII–IX століттях. Він відомий як захисник іконошанування під час іконоборчих суперечок у Візантійській імперії, за що зазнав переслідувань і заслання.

Іменини цього дня відзначають Мартин, Микита та Феодосія.

