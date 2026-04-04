  1. Общество

Что можно и нельзя делать на Пасху

00:17, 4 апреля 2026
На Пасху желательно не заниматься домашними делами
Что можно и нельзя делать на Пасху
Фото: brovary.net.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2026 году католики и православные будут праздновать Пасху в разные даты из-за различий календарных систем.

В западной христианской традиции, которой придерживаются римо-католики и большинство протестантов, праздник приходится на воскресенье, 5 апреля. Дату определяют по григорианскому календарю.

В то же время православные христиане рассчитывают дату Пасхи по юлианскому (или новоюлианскому) календарю. Из-за разницы между календарями и особенностей церковных расчетов в 2026 году они будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля — на неделю позже.

Что можно и нельзя делать на Пасху, рассказало издание ТСН.

На Пасху желательно не делать ничего по дому. В древности строго запрещалась любая домашняя работа. Разрешалось лишь кормить скот и птицу. Традиционно на Пасху навещают всех родственников, ходят в гости к знакомым. После долгого Великого поста устраивали народные гуляния и развлечения. Считалось, что в пасхальные дни нельзя пребывать в печали, злиться или ссориться. Дарить радость ближнему — главное предназначение этого праздника.

В Пасхальную неделю традиционно поминают усопших. Родственники приходят на кладбище, к могилам умерших, просят у них прощения. Считается, что те, кто умер в Пасхальную неделю, попадают в рай, потому что в течение трех дней Пасхи его врата открыты (открыты и царские врата в иконостасе), и душа сразу отправляется на небо, в рай.

На Пасху нельзя гадать или заниматься различными ритуалами и обрядами, не связанными с православием.

Приметы на Пасху, связанные с погодой

Считалось, что:

Если на Пасху будет солнечно — можно ожидать хороший урожай и теплое лето.

Если в первый день Пасхи мороз или гроза — можно ждать урожай льна.

Если в первый день Пасхи холодно — холод продлится еще семь дней.

Если в первый день Воскресения Христова идет дождь — дождливым будет последний месяц весны. А осадки в течение Светлой недели — к урожаю ржи.

Куры будут хорошо нестись, если на Пасху ночь была звездной.

