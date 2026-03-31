Пасха 2026 года: когда будут отмечать православные христиане и католики

В 2026 году католики и православные будут праздновать Пасху в разные дни.

В 2026 году католики и православные будут отмечать Пасху в разные даты из-за различий календарных систем.

В западной христианской традиции, которой придерживаются римо-католики и большинство протестантов, праздник приходится на воскресенье, 5 апреля. Дата определяется по григорианскому календарю.

В то же время православные христиане рассчитывают дату Пасхи по юлианскому (или новоюлианскому) календарю. Из-за разницы между календарями и особенностей церковных вычислений в 2026 году они будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля — на неделю позже.

