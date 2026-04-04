  Суспільство

Що можна і не можна робити на Великдень

00:17, 4 квітня 2026
На Великдень бажано не робити нічого вдома
Фото: brovary.net.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2026 році католики та православні відзначатимуть Великдень у різні дати через відмінності календарних систем.

У західній християнській традиції, якої дотримуються римо-католики та більшість протестантів, свято припадає на неділю, 5 квітня. Дату визначають за григоріанським календарем.

Натомість православні християни розраховують дату Великодня за юліанським (або новоюліанським) календарем. Через різницю між календарями та особливості церковних обчислень у 2026 році вони святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня — на тиждень пізніше.

Що можна і не можна робити на Великдень, розповіло видання ТСН.

На Великдень бажано не робити нічого вдома. В давнину суворо заборонялася будь-яка домашня робота. Можна було лише годувати худоби та птицю. Традиційно на Паску провідують всіх родичів, ходять в гості до знайомих. Після довгого Великого посту завжди влаштовували народні гуляння та розваги. Вважалося, що в пасхальні дні не можна перебувати в журбі, лютувати чи сваритися. Приносити радість ближньому — основне призначення цього свята.

У Великодній тиждень традиційно поминають покійних. Родичі приходять на цвинтар, на могили померлих, просять у них пробачення. Вважається, що ті, хто помер у Великодній тиждень, потрапить до раю, тому що протягом трьох днів Паски його ворота відчинені (відчинені і царські ворота в іконостасі), і душа одразу відлітає на небо, до раю.

На Великдень не можна ворожити або займатися різними ритуалами та обрядами, не пов’язаними з православ’ям.

Прикмети на Великдень, пов’язані з погодою

Вважалося, що:

Якщо на Великдень буде гарне сонце, можна очікувати гарний врожай та гарне літо.

Якщо в перший день Паки мороз чи грім, можна чекати на врожай льону.

Якщо в перший день Великодня холодно, то холод триватиме ще сім днів.

Якщо в перший день Воскресіння Христового йде дощ, то дощовим буде останній місяць весни. А опади протягом святого тижня до урожаю жита.

Кури будуть добре нестися, якщо на Паску ніч була зоряною.

