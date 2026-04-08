Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: кто может получить и как оформить

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто имеет право и как оформить субсидию на аренду жилья для внутренне перемещённых лиц.

Кто может получить субсидию?

ВПЛ с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;

семьи с разрушенным или непригодным для проживания жильём;

лица, не имеющие жилья в безопасных регионах;

семьи, которые тратят на аренду более 20% дохода;

лица, не получающие помощь на проживание.

Как оформить?

Заключить договор аренды.

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины:

офлайн — в сервисном центре ПФУ или ЦНАП;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (необходим электронный подпись и у арендатора, и у арендодателя).

Подготовить копии документов, подтверждающих личность (паспорт, РНОКПП).

Решение принимается в течение 10 рабочих дней.

«Субсидия на найм жилья назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением. Размер определяется индивидуально — в зависимости от доходов, состава семьи и стоимости аренды в регионе», — добавили в ПФУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.