  Общество

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: кто может получить и как оформить

20:19, 8 апреля 2026
Субсидия на найм жилья назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто имеет право и как оформить субсидию на аренду жилья для внутренне перемещённых лиц.

Кто может получить субсидию?

  • ВПЛ с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
  • семьи с разрушенным или непригодным для проживания жильём;
  • лица, не имеющие жилья в безопасных регионах;
  • семьи, которые тратят на аренду более 20% дохода;
  • лица, не получающие помощь на проживание.

Как оформить?

Заключить договор аренды.

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины:

офлайн — в сервисном центре ПФУ или ЦНАП;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (необходим электронный подпись и у арендатора, и у арендодателя).

Подготовить копии документов, подтверждающих личность (паспорт, РНОКПП).

Решение принимается в течение 10 рабочих дней.

«Субсидия на найм жилья назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением. Размер определяется индивидуально — в зависимости от доходов, состава семьи и стоимости аренды в регионе», — добавили в ПФУ.

