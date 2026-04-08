Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: кто может получить и как оформить
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто имеет право и как оформить субсидию на аренду жилья для внутренне перемещённых лиц.
Кто может получить субсидию?
- ВПЛ с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
- семьи с разрушенным или непригодным для проживания жильём;
- лица, не имеющие жилья в безопасных регионах;
- семьи, которые тратят на аренду более 20% дохода;
- лица, не получающие помощь на проживание.
Как оформить?
Заключить договор аренды.
Подать заявление в Пенсионный фонд Украины:
офлайн — в сервисном центре ПФУ или ЦНАП;
онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (необходим электронный подпись и у арендатора, и у арендодателя).
Подготовить копии документов, подтверждающих личность (паспорт, РНОКПП).
Решение принимается в течение 10 рабочих дней.
«Субсидия на найм жилья назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением. Размер определяется индивидуально — в зависимости от доходов, состава семьи и стоимости аренды в регионе», — добавили в ПФУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.