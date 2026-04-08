Субсидія на оренду житла для ВПО: хто може отримати та як оформити
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, хто має право та як оформити субсидію на оренду житла для ВПО.
Хто може отримати субсидію?
- ВПО з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;
- родини зі знищеним чи непридатним житлом;
- ті, хто не має житла у безпечних регіонах;
- родини, які витрачають на оренду понад 20% доходу;
- ті, хто не отримує допомогу на проживання.
Як оформити?
1. Укласти договір оренди.
2. Подати заяву до Пенсійного фонду України:
- офлайн у сервісному центрі ПФУ або ЦНАП;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ (потрібен електронний підпис і в наймача, і в наймодавця).
3. Підготувати копії документів, що підтверджують особу (паспорт, РНОКПП).
Рішення — протягом 10 робочих днів.
«Субсидія на найм житла призначається на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням. Розмір визначається індивідуально — залежно від доходів, складу родини та вартості оренди в регіоні», - додали у ПФ.
