Субсидія на оренду житла для ВПО: хто може отримати та як оформити

20:19, 8 квітня 2026
Субсидія на найм житла призначається на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням.
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, хто має право та як оформити субсидію на оренду житла для ВПО.

Хто може отримати субсидію?

- ВПО з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;

- родини зі знищеним чи непридатним житлом;

- ті, хто не має житла у безпечних регіонах;

- родини, які витрачають на оренду понад 20% доходу;

- ті, хто не отримує допомогу на проживання.

Як оформити?

1. Укласти договір оренди.

2. Подати заяву до Пенсійного фонду України:

- офлайн у сервісному центрі ПФУ або ЦНАП;

- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ (потрібен електронний підпис і в наймача, і в наймодавця).

3. Підготувати копії документів, що підтверджують особу (паспорт, РНОКПП).

Рішення — протягом 10 робочих днів.

«Субсидія на найм житла призначається на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням. Розмір визначається індивідуально — залежно від доходів, складу родини та вартості оренди в регіоні», - додали у ПФ.

