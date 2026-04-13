Заграничные паспорта детей с записями о родителях по старым правилам утратили силу

09:57, 13 апреля 2026
Часть паспортов гражданина Украины для выезда за границу больше не действительна для пересечения границы.
В Государственной миграционной службе сообщили о важных изменениях относительно использования заграничных паспортов граждан Украины.

Кабинет Министров отменил временное разрешение на использование заграничных паспортов с продленным сроком действия. Такой механизм действовал с февраля 2022 года до 28 октября 2025 года из-за войны и ограничений в работе консульств.

Отныне «продленные» паспорта больше не признаются действительными для пересечения границы. Авиакомпании и пограничные службы могут отказать в посадке на рейс или во въезде в другую страну.

Изменения касаются как взрослых, так и детей, в частности документов, в которые были внесены данные о членах семьи. В ведомстве объясняют, что такие паспорта больше не соответствуют международным стандартам, поскольку работа дипломатических учреждений уже восстановлена, а оформление документов доступно как в Украине, так и за рубежом.

В настоящее время большинство стран признают только паспорта с действительным сроком:

  • для лиц от 16 лет — сроком на 10 лет;
  • для детей до 16 лет — на 4 года.

В Миграционной службе подчеркивают, что документ необходимо заменить, если:

  • срок его действия истек;
  • паспорт был продлен по старому временному порядку;
  • в нем содержатся записи о детях или членах семьи, внесенные по старым правилам.

Оформить новый заграничный паспорт можно в подразделениях миграционной службы, центрах предоставления админуслуг, а также в дипломатических учреждениях или центрах «Паспортный сервис» за рубежом.

Заграничные паспорта детей, в которых указаны данные о родителях или других членах семьи по старому временному порядку, также больше не действительны. Даже если ребенок не путешествует сейчас, его паспорт лучше обновить заранее, подчеркивают в ГМС.

Украинцы, находящиеся за пределами страны с недействительными документами, также могут обратиться в посольство или консульство для получения временного удостоверения для возвращения в Украину.

дети паспорт Украина документы загранпаспорт миграционная служба Госмиграционная служба граница пересечение границы

