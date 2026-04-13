  1. Суспільство

Закордонні паспорти дітей із записами про батьків за старими правилами втратили чинність

09:57, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Частина паспортів громадянина України для виїзду за кордон більше не дійсна для перетину кордону.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній міграційній службі повідомили про важливі зміни щодо використання закордонних паспортів громадян України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кабінет Міністрів скасував тимчасовий дозвіл на використання закордонних паспортів із продовженим строком дії. Такий механізм діяв із лютого 2022 року до 28 жовтня 2025 року через війну та обмеження в роботі консульств.

Відтепер «продовжені» паспорти більше не визнаються дійсними для перетину кордону. Авіакомпанії та прикордонні служби можуть відмовити у посадці на рейс або у в’їзді до іншої країни.

Зміни стосуються як дорослих, так і дітей, зокрема документів, у яких були внесені дані про членів родини. У відомстві пояснюють, що такі паспорти більше не відповідають міжнародним стандартам, адже робота дипломатичних установ уже відновлена, а оформлення документів доступне як в Україні, так і за кордоном.

Наразі більшість країн визнають лише паспорти з чинним терміном дії:

  • для осіб від 16 років — строком на 10 років;
  • для дітей до 16 років — на 4 роки.

У Міграційній службі наголошують, що документ необхідно обмінити, якщо:

  • строк його дії закінчився;
  • паспорт був продовжений за старим тимчасовим порядком;
  • у ньому містяться записи про дітей або членів сім’ї, внесені за старими правилами.

Оформити новий закордонний паспорт можна у підрозділах міграційної служби, центрах надання адмінпослуг, а також у дипломатичних установах чи центрах «Паспортний сервіс» за кордоном.

Закордонні паспорти дітей, в яких зазначені дані про батьків або інших членів сім’ї за старим тимчасовим порядком, також більше не дійсні. Навіть якщо дитина не подорожує зараз, її паспорт краще оновити заздалегідь, наголошують у ДМС.

Українці, які перебувають за межами країни з недійсними документами, також можуть звернутися до посольства або консульства для отримання тимчасового посвідчення для повернення в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

діти паспорт Україна документи закордонний паспорт міграційна служба Держміграційна служба кордон перетин кордону

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]