Закордонні паспорти дітей із записами про батьків за старими правилами втратили чинність

Частина паспортів громадянина України для виїзду за кордон більше не дійсна для перетину кордону.

У Державній міграційній службі повідомили про важливі зміни щодо використання закордонних паспортів громадян України.

Кабінет Міністрів скасував тимчасовий дозвіл на використання закордонних паспортів із продовженим строком дії. Такий механізм діяв із лютого 2022 року до 28 жовтня 2025 року через війну та обмеження в роботі консульств.

Відтепер «продовжені» паспорти більше не визнаються дійсними для перетину кордону. Авіакомпанії та прикордонні служби можуть відмовити у посадці на рейс або у в’їзді до іншої країни.

Зміни стосуються як дорослих, так і дітей, зокрема документів, у яких були внесені дані про членів родини. У відомстві пояснюють, що такі паспорти більше не відповідають міжнародним стандартам, адже робота дипломатичних установ уже відновлена, а оформлення документів доступне як в Україні, так і за кордоном.

Наразі більшість країн визнають лише паспорти з чинним терміном дії:

для осіб від 16 років — строком на 10 років;

для дітей до 16 років — на 4 роки.

У Міграційній службі наголошують, що документ необхідно обмінити, якщо:

строк його дії закінчився;

паспорт був продовжений за старим тимчасовим порядком;

у ньому містяться записи про дітей або членів сім’ї, внесені за старими правилами.

Оформити новий закордонний паспорт можна у підрозділах міграційної служби, центрах надання адмінпослуг, а також у дипломатичних установах чи центрах «Паспортний сервіс» за кордоном.

Закордонні паспорти дітей, в яких зазначені дані про батьків або інших членів сім’ї за старим тимчасовим порядком, також більше не дійсні. Навіть якщо дитина не подорожує зараз, її паспорт краще оновити заздалегідь, наголошують у ДМС.

Українці, які перебувають за межами країни з недійсними документами, також можуть звернутися до посольства або консульства для отримання тимчасового посвідчення для повернення в Україну.

