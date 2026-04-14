Часть украинцев может получить бессрочный паспорт в форме ID-карты

Кто из граждан не должен обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет.

В Украине граждане в возрасте от 65 лет могут получить бессрочный паспорт в форме ID-карты. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом» № 3709 IX, паспорт гражданина Украины в форме ID-карты оформляется:

для лиц до 18 лет паспорт оформляется на 4 года;

от 18 до 65 лет — на 10 лет;

для граждан в возрасте от 65 лет — бессрочно.

Таким образом, украинцы, достигшие 65-летнего возраста, больше не должны обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет.

В то же время в документе формально указывается срок действия — в соответствии с международными стандартами в графе «действителен до» указывается дата, наступающая через 50 лет с момента выдачи.

В Миграционной службе также отмечают, что это правило касается только внутреннего паспорта в форме ID-карты. Для заграничных паспортов срок действия остается неизменным — 10 лет.

