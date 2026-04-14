  1. Суспільство

Частина українців може отримати безстроковий паспорт у формі ID-картки

10:36, 14 квітня 2026
Хто з громадян не має обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років.
В Україні громадяни віком від 65 років можуть отримати безстроковий паспорт у формі ID-картки. Про це повідомили у Міграційній службі Дніпропетровської області.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» № 3709 IX, паспорт громадянина України у формі ID-картки оформлюється:

  • для осіб до 18 років паспорт оформлюється на 4 роки;
  • від 18 до 65 років — на 10 років;
  • для громадян віком від 65 років — безстроково.

Таким чином, українці, які досягли 65-річного віку, більше не повинні обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років.

Водночас у документі формально зазначається строк дії — відповідно до міжнародних стандартів у графі «дійсний до» вказують дату, що настає через 50 років від моменту видачі.

У Міграційній службі також наголошують, що це правило стосується лише внутрішнього паспорта у формі ID-картки. Для закордонних паспортів термін дії залишається незмінним — 10 років.

паспорт Україна документи міграційна служба ID-паспорт Держміграційна служба

