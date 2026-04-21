Пенсия в 2026 году: стаж, льготы и возможность «докупить» годы — разъяснение правил выхода на пенсию

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году, и кто может это сделать с 45 лет.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения предоставила разъяснения относительно выхода на пенсию в Украине в 2026 году. В частности, специалисты обозначили требования к стажу, предоставлению льгот, вопросам выслуги лет и возможности «докупить» стаж.

Так, пенсионная система Украины в 2026 году, как и ранее, базируется прежде всего на страховом стаже. Именно его продолжительность определяет, в каком возрасте человек сможет выйти на пенсию — в 60, 63 или 65 лет, либо на специальных условиях раньше.

Общие условия выхода на пенсию в 2026 году

Право на пенсию по возрасту зависит от наличия страхового стажа:

60 лет — не менее 33 лет стажа

63 года — не менее 23 лет стажа

65 лет — не менее 15 лет стажа

Эти правила одинаковы для мужчин и женщин.

Что учитывается как страховой стаж

Страховой стаж — это не только записи в трудовой книжке.

В него засчитываются периоды, когда:

работодатель уплачивал ЕСВ;

• ФЛП уплачивал ЕСВ;

• лицо было официально застраховано.

Ключевой принцип: нет уплаты ЕСВ — нет стажа.

Льготный стаж (Список №1 и №2)

Отдельно учитывается работа во вредных и тяжелых условиях в соответствии с постановлением КМУ №461 от 24.06.2016.

Список №1 (наиболее тяжелые условия)

шахты, подземные работы

металлургия

особо вредные производства

Дает право на ранний выход на пенсию:

мужчины — примерно с 50 лет

женщины — примерно с 45 лет

Список №2 (вредные условия)

горячие цеха

сварочные работы

химическое производство и т.д.

Ориентировочный выход:

мужчины — с 55 лет

женщины — с 50 лет

Обязательные условия:

полная занятость

подтверждение должности

аттестация рабочего места

Пенсия за выслугу лет

Отдельный вид пенсии, где ключевую роль играет не возраст, а профессиональный стаж.

К категориям относятся:

педагоги

медики

артисты

спортсмены

отдельные работники транспорта (в соответствии с постановлением КМУ №909 от 04.11.1993)

Основное условие: 25–30 лет специального стажа в зависимости от профессии.

Во многих случаях пенсия назначается после увольнения с должности.

Возможен ли выход раньше 60 лет

Да, но только в предусмотренных законом случаях:

льготный стаж (Список №1/№2)

выслуга лет

инвалидность

многодетные матери

другие специальные нормы

Досрочный выход «по желанию» законом не предусмотрен.

Можно ли «докупить» стаж

Можно увеличить страховой стаж, но нельзя «купить пенсию».

Механизмы:

добровольная уплата ЕСВ

договор с налоговой

закрытие периодов без взносов

Невозможно:

приобрести спецстаж

«купить» выслугу лет

получить пенсию без страхового стажа

Как проверить свой стаж

Проверка доступна через:

электронный кабинет ПФУ

справки ОК-5 и ОК-7

Пенсионная система Украины в 2026 году определяется тремя ключевыми факторами:

страховым стажем

условиями труда (льготные списки)

профессиональной выслугой лет

Таким образом, чем раньше человек контролирует свой стаж и уплату ЕСВ, тем меньше рисков при оформлении пенсии в будущем.

