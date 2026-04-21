Пенсия в 2026 году: стаж, льготы и возможность «докупить» годы — разъяснение правил выхода на пенсию
Инспекция по вопросам труда и занятости населения предоставила разъяснения относительно выхода на пенсию в Украине в 2026 году. В частности, специалисты обозначили требования к стажу, предоставлению льгот, вопросам выслуги лет и возможности «докупить» стаж.
Так, пенсионная система Украины в 2026 году, как и ранее, базируется прежде всего на страховом стаже. Именно его продолжительность определяет, в каком возрасте человек сможет выйти на пенсию — в 60, 63 или 65 лет, либо на специальных условиях раньше.
Общие условия выхода на пенсию в 2026 году
Право на пенсию по возрасту зависит от наличия страхового стажа:
60 лет — не менее 33 лет стажа
63 года — не менее 23 лет стажа
65 лет — не менее 15 лет стажа
Эти правила одинаковы для мужчин и женщин.
Что учитывается как страховой стаж
Страховой стаж — это не только записи в трудовой книжке.
В него засчитываются периоды, когда:
- работодатель уплачивал ЕСВ;
• ФЛП уплачивал ЕСВ;
• лицо было официально застраховано.
Ключевой принцип: нет уплаты ЕСВ — нет стажа.
Льготный стаж (Список №1 и №2)
Отдельно учитывается работа во вредных и тяжелых условиях в соответствии с постановлением КМУ №461 от 24.06.2016.
Список №1 (наиболее тяжелые условия)
- шахты, подземные работы
- металлургия
- особо вредные производства
Дает право на ранний выход на пенсию:
- мужчины — примерно с 50 лет
- женщины — примерно с 45 лет
Список №2 (вредные условия)
- горячие цеха
- сварочные работы
- химическое производство и т.д.
Ориентировочный выход:
- мужчины — с 55 лет
- женщины — с 50 лет
Обязательные условия:
- полная занятость
- подтверждение должности
- аттестация рабочего места
Пенсия за выслугу лет
Отдельный вид пенсии, где ключевую роль играет не возраст, а профессиональный стаж.
К категориям относятся:
- педагоги
- медики
- артисты
- спортсмены
- отдельные работники транспорта (в соответствии с постановлением КМУ №909 от 04.11.1993)
Основное условие: 25–30 лет специального стажа в зависимости от профессии.
Во многих случаях пенсия назначается после увольнения с должности.
Возможен ли выход раньше 60 лет
Да, но только в предусмотренных законом случаях:
- льготный стаж (Список №1/№2)
- выслуга лет
- инвалидность
- многодетные матери
- другие специальные нормы
Досрочный выход «по желанию» законом не предусмотрен.
Можно ли «докупить» стаж
Можно увеличить страховой стаж, но нельзя «купить пенсию».
Механизмы:
- добровольная уплата ЕСВ
- договор с налоговой
- закрытие периодов без взносов
Невозможно:
- приобрести спецстаж
- «купить» выслугу лет
- получить пенсию без страхового стажа
Как проверить свой стаж
Проверка доступна через:
- электронный кабинет ПФУ
- справки ОК-5 и ОК-7
Пенсионная система Украины в 2026 году определяется тремя ключевыми факторами:
- страховым стажем
- условиями труда (льготные списки)
- профессиональной выслугой лет
Таким образом, чем раньше человек контролирует свой стаж и уплату ЕСВ, тем меньше рисков при оформлении пенсии в будущем.
