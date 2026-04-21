Пенсия в 2026 году: стаж, льготы и возможность «докупить» годы — разъяснение правил выхода на пенсию

13:10, 21 апреля 2026
Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году, и кто может это сделать с 45 лет.
Фото: Hector Reyes / Unsplash
Инспекция по вопросам труда и занятости населения предоставила разъяснения относительно выхода на пенсию в Украине в 2026 году. В частности, специалисты обозначили требования к стажу, предоставлению льгот, вопросам выслуги лет и возможности «докупить» стаж.

Так, пенсионная система Украины в 2026 году, как и ранее, базируется прежде всего на страховом стаже. Именно его продолжительность определяет, в каком возрасте человек сможет выйти на пенсию — в 60, 63 или 65 лет, либо на специальных условиях раньше.

Общие условия выхода на пенсию в 2026 году

Право на пенсию по возрасту зависит от наличия страхового стажа:

60 лет — не менее 33 лет стажа
63 года — не менее 23 лет стажа
65 лет — не менее 15 лет стажа
Эти правила одинаковы для мужчин и женщин.

Что учитывается как страховой стаж

Страховой стаж — это не только записи в трудовой книжке.

В него засчитываются периоды, когда:

  • работодатель уплачивал ЕСВ;
    • ФЛП уплачивал ЕСВ;
    • лицо было официально застраховано.

Ключевой принцип: нет уплаты ЕСВ — нет стажа.

Льготный стаж (Список №1 и №2)

Отдельно учитывается работа во вредных и тяжелых условиях в соответствии с постановлением КМУ №461 от 24.06.2016.

Список №1 (наиболее тяжелые условия)

  • шахты, подземные работы
  •  металлургия
  • особо вредные производства

Дает право на ранний выход на пенсию:

  • мужчины — примерно с 50 лет
  • женщины — примерно с 45 лет

Список №2 (вредные условия)

  • горячие цеха
  • сварочные работы
  • химическое производство и т.д.

Ориентировочный выход:

  • мужчины — с 55 лет
  • женщины — с 50 лет

Обязательные условия:

  • полная занятость
  • подтверждение должности
  • аттестация рабочего места

Пенсия за выслугу лет

Отдельный вид пенсии, где ключевую роль играет не возраст, а профессиональный стаж.

К категориям относятся:

  • педагоги
  • медики
  • артисты
  • спортсмены
  • отдельные работники транспорта (в соответствии с постановлением КМУ №909 от 04.11.1993)

Основное условие: 25–30 лет специального стажа в зависимости от профессии.

Во многих случаях пенсия назначается после увольнения с должности.

Возможен ли выход раньше 60 лет

Да, но только в предусмотренных законом случаях:

  • льготный стаж (Список №1/№2)
  • выслуга лет
  • инвалидность
  • многодетные матери
  • другие специальные нормы

Досрочный выход «по желанию» законом не предусмотрен.

Можно ли «докупить» стаж

Можно увеличить страховой стаж, но нельзя «купить пенсию».

Механизмы:

  • добровольная уплата ЕСВ
  • договор с налоговой
  • закрытие периодов без взносов

Невозможно:

  • приобрести спецстаж
  • «купить» выслугу лет
  • получить пенсию без страхового стажа

Как проверить свой стаж

Проверка доступна через:

  • электронный кабинет ПФУ
  • справки ОК-5 и ОК-7

Пенсионная система Украины в 2026 году определяется тремя ключевыми факторами:

  • страховым стажем
  • условиями труда (льготные списки)
  • профессиональной выслугой лет

Таким образом, чем раньше человек контролирует свой стаж и уплату ЕСВ, тем меньше рисков при оформлении пенсии в будущем.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

КАС ВС сделал вывод, что несоответствие занимаемой должности должно быть не просто субъективным решением руководителя, а документально подтвержденным фактом.

