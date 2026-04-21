Пенсія у 2026 році: стаж, пільги та можливість «докупити» роки — пояснення правил виходу на пенсію

13:10, 21 квітня 2026
Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році і хто може це зробити з 45 років.
Пенсія у 2026 році: стаж, пільги та можливість «докупити» роки — пояснення правил виходу на пенсію
Фото: Hector Reyes / Unsplash
Інспекція з питань праці та зайнятості населення надала роз’яснення щодо виходу на пенсію в Україні у 2026 році. Зокрема, фахівці окреслили вимоги щодо стажу, надання пільг, питання щодо вислуги років і можливості «докупити» стаж.

Так, пенсійна система України у 2026 році, як і раніше, базується насамперед на страховому стажі. Саме його тривалість визначає, у якому віці людина зможе вийти на пенсію — у 60, 63 або 65 років, або за спеціальними умовами раніше.

Загальні умови виходу на пенсію у 2026 році

Право на пенсію за віком залежить від наявного страхового стажу:

60 років — не менше 33 років стажу

63 роки — не менше 23 років стажу

65 років — не менше 15 років стажу

Ці правила однакові для чоловіків і жінок.

Що враховується як страховий стаж

Страховий стаж — це не лише записи в трудовій книжці.

До нього зараховуються періоди, коли:

  • роботодавець сплачував ЄСВ;
  • ФОП сплачував ЄСВ;
  • особа була офіційно застрахована.

Ключовий принцип: немає сплати ЄСВ — немає стажу.

Пільговий стаж (Список №1 і №2)

Окремо враховується робота у шкідливих та важких умовах відповідно до постанови КМУ №461 від 24.06.2016.

Список №1 (найважчі умови)

  • шахти, підземні роботи
  • металургія
  • особливо шкідливі виробництва

Дає право на ранній вихід на пенсію:

  • чоловіки — приблизно з 50 років
  • жінки — приблизно з 45 років

Список №2 (шкідливі умови)

  • гарячі цехи
  • зварювання
  • хімічні виробництва тощо

Орієнтовний вихід:

  • чоловіки — з 55 років
  • жінки — з 50 років

Обов’язкові умови:

  • повна зайнятість
  • підтвердження посади
  • атестація робочого місця

Пенсія за вислугу років

Окремий вид пенсії, де ключову роль відіграє не вік, а професійний стаж.

До категорій належать:

  • педагоги
  • медики
  • артисти
  • спортсмени
  • окремі працівники транспорту

(відповідно до постанови КМУ №909 від 04.11.1993)

Основна умова: 25–30 років спеціального стажу залежно від професії.

У багатьох випадках пенсія призначається після звільнення з посади.

Чи можливий вихід раніше 60 років

Так, але лише у передбачених законом випадках:

  • пільговий стаж (Список №1/№2)
  • вислуга років
  • інвалідність
  • багатодітні матері
  • інші спеціальні норми

Достроковий вихід «за бажанням» законом не передбачений.

Чи можна «докупити» стаж

Можна збільшити страховий стаж, але не «купити пенсію».

Механізми:

  • добровільна сплата ЄСВ
  • договір із податковою
  • закриття періодів без внесків

Неможливо:

  • придбати спецстаж
  • «купити» вислугу років
  • отримати пенсію без страхового стажу

Як перевірити свій стаж

Перевірка доступна через:

  • електронний кабінет ПФУ
  • довідки ОК-5 та ОК-7

Пенсійна система України у 2026 році визначається трьома ключовими факторами:

  • страховим стажом
  • умовами праці (пільгові списки)
  • професійною вислугою років

Відтак, чим раніше людина контролює свій стаж та сплату ЄСВ, тим менше ризиків при оформленні пенсії у майбутньому.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

У справі Гринкевича захист порушив питання підсудності: міжнародні спостерігачі попереджають про порушення принципу правової визначеності

У справі Гринкевича захист знову порушив питання підсудності, що стало предметом моніторингу IAC ISHR щодо гарантій справедливого суду.

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

