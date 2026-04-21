Пенсія у 2026 році: стаж, пільги та можливість «докупити» роки — пояснення правил виходу на пенсію
Інспекція з питань праці та зайнятості населення надала роз’яснення щодо виходу на пенсію в Україні у 2026 році. Зокрема, фахівці окреслили вимоги щодо стажу, надання пільг, питання щодо вислуги років і можливості «докупити» стаж.
Так, пенсійна система України у 2026 році, як і раніше, базується насамперед на страховому стажі. Саме його тривалість визначає, у якому віці людина зможе вийти на пенсію — у 60, 63 або 65 років, або за спеціальними умовами раніше.
Загальні умови виходу на пенсію у 2026 році
Право на пенсію за віком залежить від наявного страхового стажу:
60 років — не менше 33 років стажу
63 роки — не менше 23 років стажу
65 років — не менше 15 років стажу
Ці правила однакові для чоловіків і жінок.
Що враховується як страховий стаж
Страховий стаж — це не лише записи в трудовій книжці.
До нього зараховуються періоди, коли:
- роботодавець сплачував ЄСВ;
- ФОП сплачував ЄСВ;
- особа була офіційно застрахована.
Ключовий принцип: немає сплати ЄСВ — немає стажу.
Пільговий стаж (Список №1 і №2)
Окремо враховується робота у шкідливих та важких умовах відповідно до постанови КМУ №461 від 24.06.2016.
Список №1 (найважчі умови)
- шахти, підземні роботи
- металургія
- особливо шкідливі виробництва
Дає право на ранній вихід на пенсію:
- чоловіки — приблизно з 50 років
- жінки — приблизно з 45 років
Список №2 (шкідливі умови)
- гарячі цехи
- зварювання
- хімічні виробництва тощо
Орієнтовний вихід:
- чоловіки — з 55 років
- жінки — з 50 років
Обов’язкові умови:
- повна зайнятість
- підтвердження посади
- атестація робочого місця
Пенсія за вислугу років
Окремий вид пенсії, де ключову роль відіграє не вік, а професійний стаж.
До категорій належать:
- педагоги
- медики
- артисти
- спортсмени
- окремі працівники транспорту
(відповідно до постанови КМУ №909 від 04.11.1993)
Основна умова: 25–30 років спеціального стажу залежно від професії.
У багатьох випадках пенсія призначається після звільнення з посади.
Чи можливий вихід раніше 60 років
Так, але лише у передбачених законом випадках:
- пільговий стаж (Список №1/№2)
- вислуга років
- інвалідність
- багатодітні матері
- інші спеціальні норми
Достроковий вихід «за бажанням» законом не передбачений.
Чи можна «докупити» стаж
Можна збільшити страховий стаж, але не «купити пенсію».
Механізми:
- добровільна сплата ЄСВ
- договір із податковою
- закриття періодів без внесків
Неможливо:
- придбати спецстаж
- «купити» вислугу років
- отримати пенсію без страхового стажу
Як перевірити свій стаж
Перевірка доступна через:
- електронний кабінет ПФУ
- довідки ОК-5 та ОК-7
Пенсійна система України у 2026 році визначається трьома ключовими факторами:
- страховим стажом
- умовами праці (пільгові списки)
- професійною вислугою років
Відтак, чим раніше людина контролює свій стаж та сплату ЄСВ, тим менше ризиків при оформленні пенсії у майбутньому.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.