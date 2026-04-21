Пенсія у 2026 році: стаж, пільги та можливість «докупити» роки — пояснення правил виходу на пенсію

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році і хто може це зробити з 45 років.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення надала роз’яснення щодо виходу на пенсію в Україні у 2026 році. Зокрема, фахівці окреслили вимоги щодо стажу, надання пільг, питання щодо вислуги років і можливості «докупити» стаж.

Так, пенсійна система України у 2026 році, як і раніше, базується насамперед на страховому стажі. Саме його тривалість визначає, у якому віці людина зможе вийти на пенсію — у 60, 63 або 65 років, або за спеціальними умовами раніше.

Загальні умови виходу на пенсію у 2026 році

Право на пенсію за віком залежить від наявного страхового стажу:

60 років — не менше 33 років стажу

63 роки — не менше 23 років стажу

65 років — не менше 15 років стажу

Ці правила однакові для чоловіків і жінок.

Що враховується як страховий стаж

Страховий стаж — це не лише записи в трудовій книжці.

До нього зараховуються періоди, коли:

роботодавець сплачував ЄСВ;

ФОП сплачував ЄСВ;

особа була офіційно застрахована.

Ключовий принцип: немає сплати ЄСВ — немає стажу.

Пільговий стаж (Список №1 і №2)

Окремо враховується робота у шкідливих та важких умовах відповідно до постанови КМУ №461 від 24.06.2016.

Список №1 (найважчі умови)

шахти, підземні роботи

металургія

особливо шкідливі виробництва

Дає право на ранній вихід на пенсію:

чоловіки — приблизно з 50 років

жінки — приблизно з 45 років

Список №2 (шкідливі умови)

гарячі цехи

зварювання

хімічні виробництва тощо

Орієнтовний вихід:

чоловіки — з 55 років

жінки — з 50 років

Обов’язкові умови:

повна зайнятість

підтвердження посади

атестація робочого місця

Пенсія за вислугу років

Окремий вид пенсії, де ключову роль відіграє не вік, а професійний стаж.

До категорій належать:

педагоги

медики

артисти

спортсмени

окремі працівники транспорту

(відповідно до постанови КМУ №909 від 04.11.1993)

Основна умова: 25–30 років спеціального стажу залежно від професії.

У багатьох випадках пенсія призначається після звільнення з посади.

Чи можливий вихід раніше 60 років

Так, але лише у передбачених законом випадках:

пільговий стаж (Список №1/№2)

вислуга років

інвалідність

багатодітні матері

інші спеціальні норми

Достроковий вихід «за бажанням» законом не передбачений.

Чи можна «докупити» стаж

Можна збільшити страховий стаж, але не «купити пенсію».

Механізми:

добровільна сплата ЄСВ

договір із податковою

закриття періодів без внесків

Неможливо:

придбати спецстаж

«купити» вислугу років

отримати пенсію без страхового стажу

Як перевірити свій стаж

Перевірка доступна через:

електронний кабінет ПФУ

довідки ОК-5 та ОК-7

Пенсійна система України у 2026 році визначається трьома ключовими факторами:

страховим стажом

умовами праці (пільгові списки)

професійною вислугою років

Відтак, чим раніше людина контролює свій стаж та сплату ЄСВ, тим менше ризиків при оформленні пенсії у майбутньому.

