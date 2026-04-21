Что скрывает этикетка – в Госпродпотребслужбе разъяснили правила маркировки продуктов

Этикетка содержит данные о происхождении, составе и пути следования продукта, что позволяет отследить его безопасность и качество.

В Украине маркировка пищевых продуктов является обязательным инструментом информирования потребителей и позволяет отследить происхождение и качество товаров. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

В ведомстве отмечают, что маркировка фактически выполняет функцию «паспорта продукта», который содержит информацию о его пути от производителя до потребителя.

Правила маркировки определены нормативными требованиями, в частности приказом Министерства экономического развития № 679. Документ устанавливает перечень обязательной информации, которую должен получить покупатель, в частности о происхождении отдельных импортных продуктов, таких как мясо, мед и оливковое масло.

Особое внимание уделяется прослеживаемости продукции — возможности отследить ее путь «от фермы до магазина». В частности, для мяса обязательно указывается, где животное родилось, выращивалось, где произошел убой, а также предоставляется идентификационный код.

В Госпродпотребслужбе объясняют, что такая информация позволяет оперативно установить источник в случае возникновения проблем с продукцией.

Маркировка также позволяет потребителям получить данные о стране происхождения животного, стране его откорма и месте убоя, что способствует более осознанному выбору.

В ведомстве отмечают, что правильная маркировка обеспечивает прозрачность, повышает безопасность продукции, способствует контролю качества и помогает предотвращать фальсификации.

Покупателям рекомендуют обращать внимание на информацию о стране происхождения, составе продукта, идентификационных кодах и условиях хранения.

