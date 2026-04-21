Що приховує етикетка – у Держпродспоживслужбі пояснили правила маркування продуктів

21:06, 21 квітня 2026
Етикетка містить дані про походження, склад і шлях продукту, що дозволяє відстежити його безпечність та якість.
В Україні маркування харчових продуктів є обов’язковим інструментом інформування споживачів і дозволяє відстежити походження та якість товарів. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

У відомстві зазначають, що маркування фактично виконує функцію «паспорта продукту», який містить інформацію про його шлях від виробника до споживача.

Правила маркування визначені нормативними вимогами, зокрема наказом Міністерства економічного розвитку № 679. Документ встановлює перелік обов’язкової інформації, яку має отримати покупець, зокрема щодо походження окремих імпортних продуктів, таких як м’ясо, мед та оливкова олія.

Особлива увага приділяється простежуваності продукції — можливості відстежити її шлях «від ферми до магазину». Зокрема, для м’яса обов’язково зазначають, де тварина народилася, вирощувалася, де відбувся забій, а також надається ідентифікаційний код.

У Держпродспоживслужбі пояснюють, що така інформація дозволяє оперативно встановити джерело у разі виникнення проблем із продукцією.

Маркування також дає змогу споживачам отримати дані про країну походження тварини, країни її відгодівлі та місце забою, що сприяє більш усвідомленому вибору.

У відомстві наголошують, що правильне маркування забезпечує прозорість, підвищує безпечність продукції, сприяє контролю якості та допомагає запобігати фальсифікаціям.

Покупцям радять звертати увагу на інформацію про країну походження, склад продукту, ідентифікаційні коди та умови зберігання.

