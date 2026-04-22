Как питаться при сердечно-сосудистых заболеваниях — советы медиков

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал несколько рекомендаций по здоровому питанию при сердечно-сосудистых заболеваниях.

В ведомстве подчеркивают, что уровень заболеваемости украинцев сердечно-сосудистыми заболеваниями по-прежнему остается более высоким по сравнению с развитыми странами, при этом согласно официальной статистике более половины жителей Украины (58,4%) страдают от сердечно-сосудистых болезней — эти заболевания занимают первое место в структуре болезней, обусловливают почти две трети всех случаев смерти и треть причин инвалидности.

В частности, на проблемы с сердечно-сосудистой системой напрямую влияют ускорение ритма жизни и интенсивности труда, постоянные стрессы, воздействие электронных устройств, последствия аварии на ЧАЭС и экология в целом, перенесение простудных заболеваний на работе, курение, но одной из главных причин широкого распространения сердечно-сосудистых заболеваний является малоподвижный образ жизни и чрезмерное количество жирной, рафинированной пищи, что приводит к ожирению и образованию холестериновых бляшек в сосудах. Поэтому профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний тесно связаны с коррекцией образа жизни и контролем рациона питания.

Для того чтобы эффективно бороться с уже существующими проблемами сердечно-сосудистой системы или предупредить их возникновение, необходимо придерживаться простых правил:

Небольшое снижение калорийности за счет жиров и частично углеводов. Лишние калории приводят к появлению лишних килограммов, которые, в свою очередь, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Уменьшение доли животных жиров в рационе. Эти жиры содержат много холестерина, который откладывается в сосудах и способствует возникновению проблем с сердечно-сосудистой системой.

Значительное ограничение употребления поваренной соли и потребления жидкости. Натрий, содержащийся в соли, способствует задержке жидкости в организме. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, приводит к возникновению отеков и повышению артериального давления.

Ограничение потребления жидкости. Болезни сердечно-сосудистой системы часто сопровождаются отеками. Чтобы этого избежать, рекомендуют уменьшить количество жидкости до 1,2 л чистой жидкости в день, но это следует делать только тем, у кого существует опасность отеков.

Ограничение употребления веществ, которые возбуждают сердечно-сосудистую и нервную системы, раздражают печень и почки, способствуют метеоризму: крепкий чай, кофе, грибные бульоны, острые блюда, специи и т. д.

Увеличение потребления калия и магния, омега-3 ненасыщенных жирных кислот, продуктов, содержащих пищевые волокна, для уменьшения отложения холестерина и тромбообразования, абсорбции токсических веществ, улучшения обмена веществ. Ученые выяснили, что те люди, которые интуитивно выбирают продукты, богатые витаминами А, С, Е, селеном и цинком, снижают риск возникновения у себя коронарной болезни сердца на 37%. Это связано с тем, что антиоксиданты, которые человек получает с этой пищей, противостоят свободным радикалам, из-за которых повреждаются артерии сердца.

Употребление вареных блюд вместо жареных.

Включение дробного режима питания. Желательно 5–6 раз в день, дробное питание относительно равномерными порциями.

Основная цель сердечной диеты — уменьшение нагрузки на сердечно-сосудистую систему, улучшение ее работы и нормализация обмена веществ.

