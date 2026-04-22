Як харчуватися при серцево-судинних захворюваннях — поради медиків

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад щодо здорового харчування при серцево-судинних захворюваннях.

У відомстві підкреслюють, що рівень захворюваності українців на серцево-судинні захворювання все ще знаходиться на більш високому рівні у порівнянні з розвинутими країнами, при цьому згідно офіційної статистики понад половина мешканців України (58,4%) страждають на серцево-судинні хвороби – ці захворювання посідають перше місце в структурі хвороб, зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті і третину причин інвалідності.

Зокрема, на проблеми з серцево-судинною системою безпосередньо впливають прискорення ритму життя та інтенсивності праці, постійні стреси, вплив електронних пристроїв, наслідки аварії на ЧАЕС та екологія в цілому, перенесення простудних захворювань на роботі, тютюнопаління, але однією з головних причин широкого розповсюдження серцево-судинних захворювань є малорухливий спосіб життя й надмірна кількість жирної, рафінованої їжі, що призводить до ожиріння і виникнення холестеринових бляшек у судинах. Тому профілактика та лікування серцево-судинних захворювань тісно пов’язані з корекцією способу життя і контролем над раціоном харчування.

Для того, щоб ефективно боротися з уже існуючими проблемами серцево-судинної системи або попередити їх виникнення, необхідно дотримуватися простих правил:

- Невелике зниження калорійності за рахунок жирів та частково вуглеводів. Зайві калорії призводять до виникнення зайвих кілограмів, які в свою чергу негативно впливають на серцево-судинну систему.

- Зменшення частку тваринних жирів у раціоні. Ці жири містять багато холестерину, який відкладається в судинах і сприяє виникненню проблем з серцево-судинною системою.

- Значне обмеження вживання кухонної солі та споживання рідини. Натрій, який міститься в солі, сприяє затриманню рідини в організмі. Це створює додаткове навантаження на серце і судини, призводить до виникнення набряків і підвищення артеріального тиску.

- Обмеження споживання рідини. Хвороби серцево-судинної системи часто супроводжуються набряками. Щоб цього уникнути, рекомендують зменшити кількість рідини до 1,2 л. чистої рідини в день, але це варто робити тільки тим, у кого існує небезпека набряків.

- Обмеження вживання речовин, які збуджують серцево-судинну та нервову системи, подразнюють печінку та нирки, сприяють метеоризму. міцні чай, кава, грибні бульйони, гострі страви, спеції, тощо.

- Збільшення споживання калію та магнію, омега-3 ненасичених жирних кислот, продуктів, що містять харчові волокна, задля зменшення відкладення холестерину та тромбоутворення, абсорбції токсичних речовин, покращення обміну речовин. Вчені з'ясували, що ті люди, які інтуїтивно вибирають продукти, багаті вітамінами А, С, Е, селеном і цинком, знижують ризик виникнення у себе коронарної хвороби серця на 37%. Пов'язано це з тим, що антиоксиданти, які людина отримує з цією їжею, протистоять вільним радикалам, через які пошкоджуються артерії серця.

- Споживання варених страв, замість смажених.

- Увімкнення дробового режиму харчування. Бажано 5-6 разів на день, дробове харчування відносно рівномірними порціями.

Основна мета серцевої дієти – зменшення навантаження на серцево-судинну систему, поліпшення її роботи і нормалізація обміну речовин.

