Где смотреть Евровидение-2026 онлайн: первый полуфинал 12 мая

20:20, 11 мая 2026
Первый полуфинал «Евровидения-2026» состоится 12 мая в 22:00 в Вене.
Во вторник, 12 мая, в Вене состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

За выход в финал будут бороться 15 участников, а трансляцию шоу для украинских зрителей обеспечит Суспільне Мовлення — на телевидении, радио и цифровых платформах.

Перед стартом полуфинала в 21:30 начнется специальное предшоу. Ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак вместе с певицей Еленой Тополей, которая представляла Украину на «Евровидении-2010», обсудят главные нововведения конкурса этого года.

Также в программе запланированы прямые включения команды «Евровидения» из Вены и интерактив с участием одного из финалистов украинского нацотбора.

Основная трансляция первого полуфинала стартует в 22:00. Посмотреть или послушать конкурс можно:

  • на сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення»;
  • на телеканале «Суспільне Культура»;
  • в эфире «Радіо Промінь».

Для людей с нарушениями слуха трансляция будет доступна с переводом на жестовый язык — как в телевизионном эфире, так и в цифровом формате. Отдельная версия трансляции также будет размещена на официальном сайте «Суспільне Євробачення».

Порядок выступлений в первом полуфинале

В первом полуфинале участники выйдут на сцену в следующей последовательности:

  1. Молдова — Satoshi — Viva, Moldova!
  2. Швеция — Felicia — My System
  3. Хорватия — Lelek — Andromeda
  4. Греция — Akylas — Ferto
  5. Португалия — Bandidos do Cante — Rosa
  6. Грузия — Bzikebi — On Replay
  7. Финляндия — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
  8. Черногория — Tamara Živković — Nova zora
  9. Эстония — Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
  10. Израиль — Noam Bettan — Michelle
  11. Бельгия — Essyla — Dancing on the Ice
  12. Литва — Lion Ceccah — Sólo quiero más
  13. Сан-Марино — Senhit — Superstar
  14. Польша — Alicja — Pray
  15. Сербия — Lavina — Kraj mene

Помимо конкурсантов полуфинала, в шоу также появятся представители Италии и Германии.

Что покажут в интервал-актах

Во время первого полуфинала зрителям покажут ретроспективный фильм «70 Years of Love», посвященный истории «Евровидения».

Также на сцене прозвучит композиция L'amour est bleu в исполнении хора из 70 участников. Отдельной частью шоу станет юмористический номер Kangaroo с участием ведущих и артиста Go-Jo, посвященный шуткам о схожести названий Австрии и Австралии.

К музыкальному оформлению программы присоединится Симфонический оркестр радио ORF в Вене.

