Где смотреть Евровидение-2026 онлайн: первый полуфинал 12 мая

Первый полуфинал «Евровидения-2026» состоится 12 мая в 22:00 в Вене.

За выход в финал будут бороться 15 участников, а трансляцию шоу для украинских зрителей обеспечит Суспільне Мовлення — на телевидении, радио и цифровых платформах.

Перед стартом полуфинала в 21:30 начнется специальное предшоу. Ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак вместе с певицей Еленой Тополей, которая представляла Украину на «Евровидении-2010», обсудят главные нововведения конкурса этого года.

Также в программе запланированы прямые включения команды «Евровидения» из Вены и интерактив с участием одного из финалистов украинского нацотбора.

Основная трансляция первого полуфинала стартует в 22:00. Посмотреть или послушать конкурс можно:

на сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення»;

на телеканале «Суспільне Культура»;

в эфире «Радіо Промінь».

Для людей с нарушениями слуха трансляция будет доступна с переводом на жестовый язык — как в телевизионном эфире, так и в цифровом формате. Отдельная версия трансляции также будет размещена на официальном сайте «Суспільне Євробачення».

Порядок выступлений в первом полуфинале

В первом полуфинале участники выйдут на сцену в следующей последовательности:

Молдова — Satoshi — Viva, Moldova! Швеция — Felicia — My System Хорватия — Lelek — Andromeda Греция — Akylas — Ferto Португалия — Bandidos do Cante — Rosa Грузия — Bzikebi — On Replay Финляндия — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin Черногория — Tamara Živković — Nova zora Эстония — Vanilla Ninja — Too Epic To Be True Израиль — Noam Bettan — Michelle Бельгия — Essyla — Dancing on the Ice Литва — Lion Ceccah — Sólo quiero más Сан-Марино — Senhit — Superstar Польша — Alicja — Pray Сербия — Lavina — Kraj mene

Помимо конкурсантов полуфинала, в шоу также появятся представители Италии и Германии.

Что покажут в интервал-актах

Во время первого полуфинала зрителям покажут ретроспективный фильм «70 Years of Love», посвященный истории «Евровидения».

Также на сцене прозвучит композиция L'amour est bleu в исполнении хора из 70 участников. Отдельной частью шоу станет юмористический номер Kangaroo с участием ведущих и артиста Go-Jo, посвященный шуткам о схожести названий Австрии и Австралии.

К музыкальному оформлению программы присоединится Симфонический оркестр радио ORF в Вене.

