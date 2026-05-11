Где смотреть Евровидение-2026 онлайн: первый полуфинал 12 мая
Во вторник, 12 мая, в Вене состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026».
За выход в финал будут бороться 15 участников, а трансляцию шоу для украинских зрителей обеспечит Суспільне Мовлення — на телевидении, радио и цифровых платформах.
Перед стартом полуфинала в 21:30 начнется специальное предшоу. Ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак вместе с певицей Еленой Тополей, которая представляла Украину на «Евровидении-2010», обсудят главные нововведения конкурса этого года.
Также в программе запланированы прямые включения команды «Евровидения» из Вены и интерактив с участием одного из финалистов украинского нацотбора.
Основная трансляция первого полуфинала стартует в 22:00. Посмотреть или послушать конкурс можно:
- на сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення»;
- на телеканале «Суспільне Культура»;
- в эфире «Радіо Промінь».
Для людей с нарушениями слуха трансляция будет доступна с переводом на жестовый язык — как в телевизионном эфире, так и в цифровом формате. Отдельная версия трансляции также будет размещена на официальном сайте «Суспільне Євробачення».
Порядок выступлений в первом полуфинале
В первом полуфинале участники выйдут на сцену в следующей последовательности:
- Молдова — Satoshi — Viva, Moldova!
- Швеция — Felicia — My System
- Хорватия — Lelek — Andromeda
- Греция — Akylas — Ferto
- Португалия — Bandidos do Cante — Rosa
- Грузия — Bzikebi — On Replay
- Финляндия — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Черногория — Tamara Živković — Nova zora
- Эстония — Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
- Израиль — Noam Bettan — Michelle
- Бельгия — Essyla — Dancing on the Ice
- Литва — Lion Ceccah — Sólo quiero más
- Сан-Марино — Senhit — Superstar
- Польша — Alicja — Pray
- Сербия — Lavina — Kraj mene
Помимо конкурсантов полуфинала, в шоу также появятся представители Италии и Германии.
Что покажут в интервал-актах
Во время первого полуфинала зрителям покажут ретроспективный фильм «70 Years of Love», посвященный истории «Евровидения».
Также на сцене прозвучит композиция L'amour est bleu в исполнении хора из 70 участников. Отдельной частью шоу станет юмористический номер Kangaroo с участием ведущих и артиста Go-Jo, посвященный шуткам о схожести названий Австрии и Австралии.
К музыкальному оформлению программы присоединится Симфонический оркестр радио ORF в Вене.
