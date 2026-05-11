Де дивитися Євробачення-2026 онлайн: перший півфінал 12 травня
У вівторок, 12 травня, у Відні відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026».
За вихід до фіналу змагатимуться 15 учасників, а трансляцію шоу для українських глядачів забезпечить Суспільне Мовлення — на телебаченні, радіо та цифрових платформах.
Перед стартом півфіналу о 21:30 розпочнеться спеціальне передшоу. Ведучі Тимур Мірошниченко та Василь Байдак разом зі співачкою Оленою Тополею, яка представляла Україну на «Євробаченні-2010», обговорять головні нововведення конкурсу цього року.
Також у програмі заплановані прямі включення команди «Євробачення» з Відня та інтерактив за участю одного з фіналістів українського нацвідбору.
Основна трансляція першого півфіналу стартує о 22:00. Подивитися або послухати конкурс можна:
- на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- на телеканалі «Суспільне Культура»;
- на хвилях «Радіо Промінь».
Для людей з порушеннями слуху трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою — як у телевізійному ефірі, так і в цифровому форматі. Окрему версію трансляції також розмістять на офіційному сайті «Суспільне Євробачення».
Порядок виступів у першому півфіналі
У першому півфіналі учасники вийдуть на сцену у такій послідовності:
- Молдова — Satoshi — Viva, Moldova!
- Швеція — Felicia — My System
- Хорватія — Lelek — Andromeda
- Греція — Akylas — Ferto
- Португалія — Bandidos do Cante — Rosa
- Грузія — Bzikebi — On Replay
- Фінляндія — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Чорногорія — Tamara Živković — Nova zora
- Естонія — Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
- Ізраїль — Noam Bettan — Michelle
- Бельгія — Essyla — Dancing on the Ice
- Литва — Lion Ceccah — Sólo quiero más
- Сан-Марино — Senhit — Superstar
- Польща — Alicja — Pray
- Сербія — Lavina — Kraj mene
Окрім конкурсантів півфіналу, у шоу також з’являться представники Італії та Німеччини.
Що покажуть в інтервал-актах
Під час першого півфіналу глядачам покажуть ретроспективний фільм «70 Years of Love», присвячений історії «Євробачення».
Також на сцені прозвучить композиція L'amour est bleu у виконанні хору з 70 учасників. Окремою частиною шоу стане гумористичний номер Kangaroo за участю ведучих та артиста Go-Jo, присвячений жартам про схожість назв Австрії та Австралії.
До музичного оформлення програми долучиться Симфонічний оркестр радіо ORF у Відні.
