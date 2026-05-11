Де дивитися Євробачення-2026 онлайн: перший півфінал 12 травня

Перший півфінал «Євробачення-2026» відбудеться 12 травня о 22:00 у Відні.

У вівторок, 12 травня, у Відні відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026».

За вихід до фіналу змагатимуться 15 учасників, а трансляцію шоу для українських глядачів забезпечить Суспільне Мовлення — на телебаченні, радіо та цифрових платформах.

Перед стартом півфіналу о 21:30 розпочнеться спеціальне передшоу. Ведучі Тимур Мірошниченко та Василь Байдак разом зі співачкою Оленою Тополею, яка представляла Україну на «Євробаченні-2010», обговорять головні нововведення конкурсу цього року.

Також у програмі заплановані прямі включення команди «Євробачення» з Відня та інтерактив за участю одного з фіналістів українського нацвідбору.

Основна трансляція першого півфіналу стартує о 22:00. Подивитися або послухати конкурс можна:

на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;

на телеканалі «Суспільне Культура»;

на хвилях «Радіо Промінь».

Для людей з порушеннями слуху трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою — як у телевізійному ефірі, так і в цифровому форматі. Окрему версію трансляції також розмістять на офіційному сайті «Суспільне Євробачення».

Порядок виступів у першому півфіналі

У першому півфіналі учасники вийдуть на сцену у такій послідовності:

Молдова — Satoshi — Viva, Moldova! Швеція — Felicia — My System Хорватія — Lelek — Andromeda Греція — Akylas — Ferto Португалія — Bandidos do Cante — Rosa Грузія — Bzikebi — On Replay Фінляндія — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin Чорногорія — Tamara Živković — Nova zora Естонія — Vanilla Ninja — Too Epic To Be True Ізраїль — Noam Bettan — Michelle Бельгія — Essyla — Dancing on the Ice Литва — Lion Ceccah — Sólo quiero más Сан-Марино — Senhit — Superstar Польща — Alicja — Pray Сербія — Lavina — Kraj mene

Окрім конкурсантів півфіналу, у шоу також з’являться представники Італії та Німеччини.

Що покажуть в інтервал-актах

Під час першого півфіналу глядачам покажуть ретроспективний фільм «70 Years of Love», присвячений історії «Євробачення».

Також на сцені прозвучить композиція L'amour est bleu у виконанні хору з 70 учасників. Окремою частиною шоу стане гумористичний номер Kangaroo за участю ведучих та артиста Go-Jo, присвячений жартам про схожість назв Австрії та Австралії.

До музичного оформлення програми долучиться Симфонічний оркестр радіо ORF у Відні.

