  1. Суспільство

Де дивитися Євробачення-2026 онлайн: перший півфінал 12 травня

20:20, 11 травня 2026
Перший півфінал «Євробачення-2026» відбудеться 12 травня о 22:00 у Відні.
У вівторок, 12 травня, у Відні відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026».

За вихід до фіналу змагатимуться 15 учасників, а трансляцію шоу для українських глядачів забезпечить Суспільне Мовлення — на телебаченні, радіо та цифрових платформах.

Перед стартом півфіналу о 21:30 розпочнеться спеціальне передшоу. Ведучі Тимур Мірошниченко та Василь Байдак разом зі співачкою Оленою Тополею, яка представляла Україну на «Євробаченні-2010», обговорять головні нововведення конкурсу цього року.

Також у програмі заплановані прямі включення команди «Євробачення» з Відня та інтерактив за участю одного з фіналістів українського нацвідбору.

Основна трансляція першого півфіналу стартує о 22:00. Подивитися або послухати конкурс можна:

  • на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
  • на телеканалі «Суспільне Культура»;
  • на хвилях «Радіо Промінь».

Для людей з порушеннями слуху трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою — як у телевізійному ефірі, так і в цифровому форматі. Окрему версію трансляції також розмістять на офіційному сайті «Суспільне Євробачення».

Порядок виступів у першому півфіналі

У першому півфіналі учасники вийдуть на сцену у такій послідовності:

  1. Молдова — Satoshi — Viva, Moldova!
  2. Швеція — Felicia — My System
  3. Хорватія — Lelek — Andromeda
  4. Греція — Akylas — Ferto
  5. Португалія — Bandidos do Cante — Rosa
  6. Грузія — Bzikebi — On Replay
  7. Фінляндія — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
  8. Чорногорія — Tamara Živković — Nova zora
  9. Естонія — Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
  10. Ізраїль — Noam Bettan — Michelle
  11. Бельгія — Essyla — Dancing on the Ice
  12. Литва — Lion Ceccah — Sólo quiero más
  13. Сан-Марино — Senhit — Superstar
  14. Польща — Alicja — Pray
  15. Сербія — Lavina — Kraj mene

Окрім конкурсантів півфіналу, у шоу також з’являться представники Італії та Німеччини.

Що покажуть в інтервал-актах

Під час першого півфіналу глядачам покажуть ретроспективний фільм «70 Years of Love», присвячений історії «Євробачення».

Також на сцені прозвучить композиція L'amour est bleu у виконанні хору з 70 учасників. Окремою частиною шоу стане гумористичний номер Kangaroo за участю ведучих та артиста Go-Jo, присвячений жартам про схожість назв Австрії та Австралії.

До музичного оформлення програми долучиться Симфонічний оркестр радіо ORF у Відні.

