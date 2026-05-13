  1. Общество
  2. / В Украине

Украинцы активно скупают подержанные бензиновые авто: топ-10 моделей

16:15, 13 мая 2026
Наибольшим спросом на авторынке пользуются подержанные бензиновые кроссоверы и модели Volkswagen и Audi.
Спрос на бензиновые автомобили в Украине продолжает расти. В апреле украинцы приобрели 13,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Наибольшую долю составили подержанные автомобили, импортированные из-за границы. Таких машин в апреле зарегистрировали 11,2 тысячи — это на 16% больше, чем годом ранее. В то же время украинский автопарк пополнили 2,4 тысячи новых бензиновых легковушек, что на 12% превышает показатели прошлого года.

Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовались:

  1. Hyundai Tucson — 182 авто;
  2. BMW 3 Series — 132 авто;
  3. Mazda CX-5 — 130 авто;
  4. Škoda Karoq — 123 авто;
  5. Suzuki SX4 — 116 авто.

В сегменте импортированных подержанных бензиновых автомобилей лидерство сохранили модели немецких брендов и популярные кроссоверы:

  1. Volkswagen Tiguan — 730 авто;
  2. Volkswagen Golf — 692 авто;
  3. Nissan Rogue — 612 авто;
  4. Audi Q5 — 605 авто;
  5. Audi A4 — 352 авто.

Эксперты рынка объясняют стабильный спрос на бензиновые автомобили их доступностью, широким выбором на вторичном рынке и более низкой стоимостью обслуживания по сравнению с отдельными электромобилями и гибридными моделями.

