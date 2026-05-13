Украинцы активно скупают подержанные бензиновые авто: топ-10 моделей

Спрос на бензиновые автомобили в Украине продолжает расти. В апреле украинцы приобрели 13,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Наибольшую долю составили подержанные автомобили, импортированные из-за границы. Таких машин в апреле зарегистрировали 11,2 тысячи — это на 16% больше, чем годом ранее. В то же время украинский автопарк пополнили 2,4 тысячи новых бензиновых легковушек, что на 12% превышает показатели прошлого года.

Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовались:

Hyundai Tucson — 182 авто; BMW 3 Series — 132 авто; Mazda CX-5 — 130 авто; Škoda Karoq — 123 авто; Suzuki SX4 — 116 авто.

В сегменте импортированных подержанных бензиновых автомобилей лидерство сохранили модели немецких брендов и популярные кроссоверы:

Volkswagen Tiguan — 730 авто; Volkswagen Golf — 692 авто; Nissan Rogue — 612 авто; Audi Q5 — 605 авто; Audi A4 — 352 авто.

Эксперты рынка объясняют стабильный спрос на бензиновые автомобили их доступностью, широким выбором на вторичном рынке и более низкой стоимостью обслуживания по сравнению с отдельными электромобилями и гибридными моделями.

