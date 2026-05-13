Українці активно скуповують вживані бензинові авто: топ-10 моделей

16:15, 13 травня 2026
Найбільший попит на авторинку мають вживані бензинові кросовери та моделі Volkswagen і Audi.
Попит на бензинові автомобілі в Україні продовжує зростати. У квітні українці придбали 13,6 тисячі легковиків із бензиновими двигунами, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Укравтопром.

Найбільшу частку становили вживані авто, імпортовані з-за кордону. Таких машин у квітні зареєстрували 11,2 тисячі — це на 16% більше, ніж торік. Водночас український автопарк поповнили 2,4 тисячі нових бензинових легковиків, що на 12% перевищує показники минулого року.

Серед нових автомобілів із бензиновими двигунами найбільший попит мали:

  1. Hyundai Tucson — 182 авто;
  2. BMW 3 Series — 132 авто;
  3. Mazda CX-5 — 130 авто;
  4. Škoda Karoq — 123 авто;
  5. Suzuki SX4 — 116 авто.

У сегменті імпортованих вживаних бензинових авто лідерство зберегли моделі німецьких брендів та популярні кросовери:

  1. Volkswagen Tiguan — 730 авто;
  2. Volkswagen Golf — 692 авто;
  3. Nissan Rogue — 612 авто;
  4. Audi Q5 — 605 авто;
  5. Audi A4 — 352 авто.

Експерти ринку пояснюють стабільний попит на бензинові авто їхньою доступністю, широким вибором на вторинному ринку та нижчою вартістю обслуговування порівняно з окремими електромобілями й гібридними моделями.

