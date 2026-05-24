Александр Усик после победы над Рико Верховеном определился со следующим соперником: известно имя

Украинский чемпион может провести следующий бой в Стамбуле после громкой победы в Египте.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик определился со следующим соперником после победы над нидерландцем Рико Верховеном в Египте.

Следующий бой украинец проведет против немецкого боксера Агита Кабайела, который владеет титулом временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

О готовности к поединку стороны заявили после успешной защиты Усиком чемпионских поясов WBC, WBA и IBF.

33-летний Кабайел, который до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, сообщил, что хотел бы провести бой в Германии. По его словам, поединок вызовет большой интерес как среди немецких болельщиков, так и среди украинской диаспоры.

Усик в ответ подчеркнул, что готов встретиться с любым претендентом в супертяжелом весе и не исключает боев с другими топ-соперниками.

Глава Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что сейчас рассматривается вариант проведения боя Усика и Кабайела в Стамбуле. После этого также могут организовать реванш между украинцем и Рико Верховеном в Нидерландах.

Напомним, накануне Александр Усик в Гизе возле египетских пирамид техническим нокаутом в 11-м раунде победил Рико Верховена и защитил чемпионские титулы в супертяжелом весе. Для украинца эта победа стала 25-й в профессиональной карьере — Усик остается непобежденным на профессиональном ринге.

