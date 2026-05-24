  1. Суспільство
  2. / В Україні

Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном визначився з наступним суперником: відоме ім’я

09:06, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Український чемпіон може провести наступний бій у Стамбулі після гучної перемоги в Єгипті.
Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном визначився з наступним суперником: відоме ім’я
Фото: Charlie Gray
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик визначився з наступним суперником після перемоги над нідерландцем Ріко Верховеном у Єгипті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наступний бій українець проведе проти німецького боксера Агіта Кабаєла, який володіє титулом тимчасового чемпіона WBC у суперважкій вазі.

Про готовність до поєдинку сторони заявили після успішного захисту Усиком чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF.

33-річний Кабаєл, який досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу, повідомив, що хотів би провести бій у Німеччині. За його словами, поєдинок викличе великий інтерес як серед німецьких уболівальників, так і серед української діаспори.

Усик у відповідь наголосив, що готовий зустрітися з будь-яким претендентом у надважкій вазі та не виключає боїв з іншими топ-суперниками.

Глава Генерального управління з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що наразі розглядається варіант проведення бою Усика та Кабаєла у Стамбулі. Після цього також можуть організувати реванш між українцем і Ріко Верховеном у Нідерландах.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик у Гізі біля єгипетських пірамід технічним нокаутом у 11-му раунді переміг Ріко Верховена та захистив чемпіонські титули у надважкій вазі. Для українця ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі — Усик залишається непереможеним на профі-рингу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Олександр Усик бокс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]