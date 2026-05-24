Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном визначився з наступним суперником: відоме ім’я

Український чемпіон може провести наступний бій у Стамбулі після гучної перемоги в Єгипті.

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик визначився з наступним суперником після перемоги над нідерландцем Ріко Верховеном у Єгипті.

Наступний бій українець проведе проти німецького боксера Агіта Кабаєла, який володіє титулом тимчасового чемпіона WBC у суперважкій вазі.

Про готовність до поєдинку сторони заявили після успішного захисту Усиком чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF.

33-річний Кабаєл, який досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу, повідомив, що хотів би провести бій у Німеччині. За його словами, поєдинок викличе великий інтерес як серед німецьких уболівальників, так і серед української діаспори.

Усик у відповідь наголосив, що готовий зустрітися з будь-яким претендентом у надважкій вазі та не виключає боїв з іншими топ-суперниками.

Глава Генерального управління з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що наразі розглядається варіант проведення бою Усика та Кабаєла у Стамбулі. Після цього також можуть організувати реванш між українцем і Ріко Верховеном у Нідерландах.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик у Гізі біля єгипетських пірамід технічним нокаутом у 11-му раунді переміг Ріко Верховена та захистив чемпіонські титули у надважкій вазі. Для українця ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі — Усик залишається непереможеним на профі-рингу.

