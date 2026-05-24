Пенсия в 45 и 50 лет: ПФУ объяснил, кому засчитают обучение в льготный стаж

Речь идет о работниках вредных и опасных производств, которые имеют право выйти на пенсию на 10 лет раньше.

Пенсионный фонд Украины напомнил, при каких условиях период обучения подземным профессиям может быть засчитан в страховой стаж по списку №1.

В ПФУ отметили, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», с 1 января 2004 года подземная работа, а также работа с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда засчитывается в страховой стаж по списку №1 только при наличии в системе персонифицированного учета данных об уплате страховых взносов.

Льготная пенсия по списку №1 назначается работникам, которые постоянно заняты на особо тяжелых и опасных работах. Речь идет, в частности, о шахтерах, металлургах, химиках, сварщиках, работниках горячих цехов и атомных электростанций. Такие работники имеют право выйти на пенсию на 10 лет раньше: мужчины — с 50 лет, женщины — с 45 лет.

В то же время период обучения работников подземным профессиям также может быть включен в льготный стаж, но при соблюдении нескольких условий.

В частности, в трудовой книжке должна быть запись об обучении подземным профессиям, а администрация предприятия должна подтвердить продолжительность работы в подземных условиях на основании первичных документов.

Кроме того, обучение должно проходить в течение полного рабочего дня, а оплата труда за этот период должна осуществляться по тарифным ставкам, предусмотренным для соответствующих подземных профессий.

Также в ПФУ пояснили, что производственная практика может быть засчитана в льготный стаж только в случае, если работа выполнялась под землей полный рабочий день, а работник был зачислен приказом по соответствующей профессии.

