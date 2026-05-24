Пенсія у 45 і 50 років: ПФУ пояснив, кому зарахують навчання до пільгового стажу

Йдеться про працівників шкідливих і небезпечних виробництв, які мають право вийти на пенсію на 10 років раніше.

Пенсійний фонд України нагадав, за яких умов період навчання підземним професіям може бути зарахований до страхового стажу за списком №1.

У ПФУ зазначили, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з 1 січня 2004 року підземна робота, а також робота з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці зараховується до страхового стажу за списком №1 лише за наявності в системі персоніфікованого обліку даних про сплату страхових внесків.

Пільгова пенсія за списком №1 призначається працівникам, які постійно зайняті на особливо важких і небезпечних роботах. Йдеться, зокрема, про шахтарів, металургів, хіміків, зварювальників, працівників гарячих цехів та атомних електростанцій. Такі працівники мають право вийти на пенсію на 10 років раніше: чоловіки — з 50 років, жінки — з 45 років.

Водночас період навчання робітників підземним професіям також може бути включений до пільгового стажу, але за дотримання кількох умов.

Зокрема, у трудовій книжці має бути запис про навчання підземним професіям, а адміністрація підприємства повинна підтвердити тривалість роботи в підземних умовах на підставі первинних документів.

Крім того, навчання має проходити протягом повного робочого дня, а оплата праці за цей період повинна здійснюватися за тарифними ставками, передбаченими для відповідних підземних професій.

Також у ПФУ пояснили, що виробнича практика може бути зарахована до пільгового стажу лише у випадку, якщо робота виконувалася під землею повний робочий день, а працівника було зараховано наказом за відповідною професією.

