  1. Общество
  2. / В Украине

Взяли вещь напрокат, но она сломалась: кто должен платить за ремонт

09:24, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В каких случаях ремонт арендованной вещи должен оплачивать прокатчик, а когда — сам клиент.
Взяли вещь напрокат, но она сломалась: кто должен платить за ремонт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аренда техники, автомобилей или даже бытовых вещей становится все более популярной. Украинцы все чаще берут напрокат электронику, инструменты, авто или сезонные вещи вместо покупки. В то же время далеко не все знают, какие права и обязанности имеют стороны во время такого пользования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Прежде всего наймодатель, то есть тот, кто сдает вещь напрокат, обязан передать клиенту исправный товар и проверить его работу непосредственно в присутствии пользователя. Это правило касается как бытовой техники, так и другого оборудования.

Кто отвечает за ремонт

На протяжении всего срока проката именно наймодатель должен бесплатно обеспечивать техническое обслуживание, установку и ремонт вещи. Если техника выходит из строя не по вине клиента, ремонт должны провести максимум за три дня. В случае сложного ремонта этот срок может быть продлен до десяти дней.

На период ремонта плата за пользование не начисляется, если клиенту не предоставили аналогичную вещь взамен. В то же время арендодатель имеет право выдать равноценный товар без дополнительной оплаты.

Когда за поломку придется платить клиенту

Отдельное внимание стоит обратить на пломбы и правила пользования техникой. Если пользователь сорвал пломбы или повредил вещь из-за неправильной эксплуатации, расходы на ремонт придется компенсировать уже ему.

Для техники, которая работает на батарейках, действуют отдельные условия. При передаче товара элементы питания должны быть новыми. Но если вещь находится в пользовании более двух недель и батарейки разрядились, их замену оплачивает уже клиент.

Какие требования действуют для одежды и белья

Есть правила и для проката одежды, белья или другого мягкого инвентаря. Такие вещи должны выдаваться только после химчистки или дезинфекции. Если пользование длительное, постельное и столовое белье должны бесплатно заменять каждые десять дней.

Что нужно для аренды авто

Для аренды автомобилей или плавсредств клиент обязательно должен иметь удостоверение на право управления соответствующим транспортом.

Что важно помнить после завершения проката

После завершения срока проката вещь необходимо вернуть в исправном состоянии с учетом естественного износа.

В Госпродпотребслужбе советуют внимательно проверять состояние вещи перед получением, читать условия договора и сразу фиксировать возможные повреждения. Это поможет избежать конфликтов и лишних расходов после возврата товара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания

После решения суда алименты с военнослужащих удерживаются из денежного обеспечения через механизм исполнительного производства.

Украинцы могут потерять право на жильё из-за длительного пребывания за границей

Длительное проживание за границей может стать основанием для утраты права пользования жильём, однако автоматически такого последствия закон не предусматривает.

Дело о взятке в Верховном Суде: как трехлетнее расследование коррупции превратилось в инструмент давления на судей

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников у антикоррупционных органов есть свои «красные линии», из-за которых они выборочно предъявляют подозрения судьям.

Верховный Суд разоблачил очередную бизнес-схему: «сотрудничество» между ФЛП может стоить 240 тысяч гривен

Сможет ли регистрация работника как ФОП и заключение с ним договора о сотрудничестве защитить от штрафов Гоструда.

Нивелирует ли ВСП презумпцию невиновности в ожидании отстранения судей ВС

29 мая 2026 года в Высшем совете правосудия назначено рассмотрение ходатайств заместителя Генерального прокурора — руководителя САП Александра Клименко о временном отстранении от осуществления правосудия судей Верховного Суда: Жанны Елениной, Игоря Железного и Ирины Григорьевой.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]