Взяли вещь напрокат, но она сломалась: кто должен платить за ремонт

В каких случаях ремонт арендованной вещи должен оплачивать прокатчик, а когда — сам клиент.

Аренда техники, автомобилей или даже бытовых вещей становится все более популярной. Украинцы все чаще берут напрокат электронику, инструменты, авто или сезонные вещи вместо покупки. В то же время далеко не все знают, какие права и обязанности имеют стороны во время такого пользования.

Прежде всего наймодатель, то есть тот, кто сдает вещь напрокат, обязан передать клиенту исправный товар и проверить его работу непосредственно в присутствии пользователя. Это правило касается как бытовой техники, так и другого оборудования.

Кто отвечает за ремонт

На протяжении всего срока проката именно наймодатель должен бесплатно обеспечивать техническое обслуживание, установку и ремонт вещи. Если техника выходит из строя не по вине клиента, ремонт должны провести максимум за три дня. В случае сложного ремонта этот срок может быть продлен до десяти дней.

На период ремонта плата за пользование не начисляется, если клиенту не предоставили аналогичную вещь взамен. В то же время арендодатель имеет право выдать равноценный товар без дополнительной оплаты.

Когда за поломку придется платить клиенту

Отдельное внимание стоит обратить на пломбы и правила пользования техникой. Если пользователь сорвал пломбы или повредил вещь из-за неправильной эксплуатации, расходы на ремонт придется компенсировать уже ему.

Для техники, которая работает на батарейках, действуют отдельные условия. При передаче товара элементы питания должны быть новыми. Но если вещь находится в пользовании более двух недель и батарейки разрядились, их замену оплачивает уже клиент.

Какие требования действуют для одежды и белья

Есть правила и для проката одежды, белья или другого мягкого инвентаря. Такие вещи должны выдаваться только после химчистки или дезинфекции. Если пользование длительное, постельное и столовое белье должны бесплатно заменять каждые десять дней.

Что нужно для аренды авто

Для аренды автомобилей или плавсредств клиент обязательно должен иметь удостоверение на право управления соответствующим транспортом.

Что важно помнить после завершения проката

После завершения срока проката вещь необходимо вернуть в исправном состоянии с учетом естественного износа.

В Госпродпотребслужбе советуют внимательно проверять состояние вещи перед получением, читать условия договора и сразу фиксировать возможные повреждения. Это поможет избежать конфликтов и лишних расходов после возврата товара.

