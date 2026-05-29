Взяли річ у прокат, але вона зламалась: хто має платити за ремонт

09:24, 29 травня 2026
У яких випадках ремонт орендованої речі має оплачувати прокатник, а коли — сам клієнт.
Оренда техніки, автомобілів чи навіть побутових речей стає дедалі популярнішою. Українці все частіше беруть у прокат електроніку, інструменти, авто або сезонні речі замість купівлі. Водночас далеко не всі знають, які права та обов’язки мають сторони під час такого користування.

Передусім наймодавець, тобто той, хто здає річ у прокат, зобов’язаний передати клієнту справний товар та перевірити його роботу безпосередньо у присутності користувача. Це правило стосується як побутової техніки, так і іншого обладнання.

Хто відповідає за ремонт

Протягом усього строку прокату саме наймодавець повинен безкоштовно забезпечувати технічне обслуговування, установку та ремонт речі. Якщо техніка виходить з ладу не з вини клієнта, ремонт мають провести максимум за три дні. У разі складного ремонту цей строк може бути продовжений до десяти днів.

На період ремонту плата за користування не нараховується, якщо клієнту не надали аналогічну річ на заміну. Водночас орендодавець має право видати рівноцінний товар без додаткової оплати.

Коли за поломку доведеться платити клієнту

Окрему увагу варто звернути на пломби та правила користування технікою. Якщо користувач зірвав пломби або пошкодив річ через неправильну експлуатацію, витрати на ремонт доведеться компенсувати вже йому.

Для техніки, яка працює на батарейках, діють окремі умови. При передачі товару елементи живлення мають бути новими. Але якщо річ перебуває у користуванні понад два тижні і батарейки розрядилися, їх заміну оплачує вже клієнт.

Які вимоги діють для одягу та білизни

Є правила і для прокату одягу, білизни чи іншого м’якого інвентарю. Такі речі повинні видаватися лише після хімчистки або дезінфекції. Якщо користування тривале, постільну та столову білизну мають безкоштовно замінювати кожні десять днів.

Що потрібно для оренди авто

Для оренди автомобілів або плавзасобів клієнт обов’язково повинен мати посвідчення на право керування відповідним транспортом.

Що важливо пам’ятати після завершення прокату

Після завершення строку прокату річ необхідно повернути у справному стані з урахуванням природного зносу.

У Держпродспоживслужбі радять уважно перевіряти стан речі перед отриманням, читати умови договору та одразу фіксувати можливі пошкодження. Це допоможе уникнути конфліктів та зайвих витрат після повернення товару.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

Стрічка новин

