29 мая – какой сегодня праздник и главные события

29 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Его цель — привлечь внимание к профилактике и лечению заболеваний пищеварительной системы: желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы.

Также 29 мая Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Его ввела ООН в 2002 году, чтобы почтить всех военных, полицейских и гражданских, участвующих в миротворческих миссиях по всему миру. Дата выбрана не случайно — именно 29 мая 1948 года началась первая миротворческая миссия ООН на Ближнем Востоке.

А еще 29 мая Международный день Эвереста. Он посвящен высшей горе мира — Эвересту (Джомолунгми), а также историческому покорению вершины, впервые состоявшемуся 29 мая 1953 года, когда новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей достигли вершины. Сегодня Эверест — не только символ рекорда высоты, но и напоминание о пределах человеческих возможностей и ответственности перед природой.

Какой сегодня церковный праздник

29 мая верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Теодосии, девы. Она происходила из благочестивой семьи и с юности посвятила себя Богу, избрав путь девства и молитвы. За исповедание христианства была подвергнута жестоким пыткам и в конце концов приняла мученическую смерть, не отрекшись от веры. Ее память в церковной традиции связывают с примером духовной стойкости, чистоты и верности христианским идеалам.

Календарь важных событий за 29 мая

363 год — император Юлиан одержал победу над войском Сасанидов у Ктесифона;

526 год — мощное землетрясение уничтожило Антиохию. Погибло около 250 тысяч человек, преимущественно христианских паломников;

1233 год — монголы после осады вошли в Кайфэн и разграбили столицу династии Цзинь;

1328 год — Филипп VI стал первым королем Франции из династии Валуа;

1384 год — кастильский король Хуан I начал осаду Лиссабона;

1416 год — в морской битве при Галлиполе флот Венеции разбил численно превосходящие османские силы;

1453 год — османы под руководством Мехмеда II захватили Константинополь. Падение Византии ознаменовало завершение эпохи Средневековья;

1630 год — заключено Переяславское соглашение между украинской казацкой старшиной и польским гетманом Станиславом Конецпольским;

1660 год — в Англии восстановлена монархия: на престол вернулся Карл II Стюарт.

1738 год — указом императора распоряжено возвращать беглецов из России и Гетманщины на Слободскую Украину;

1790 год — Род-Айленд стал последним из тринадцати первых штатов, ратифицировавших Конституцию США;

1900 год — компания Otis зарегистрировала торговую марку “Эскалатор”, которая впоследствии стала общим названием для всех подвижных лестниц;

1928 год — Фритц фон Опель на собственноручно собранном авто преодолел скорость в 200 км/ч;

1942 год — немецкие войска завершили оцепление советской группировки под Харьковом численностью более 250 тысяч бойцов;

1945 год — в Норвегии арестовали Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна за сотрудничество с нацистами;

1953 год — вершина Джомолунгмы (Эверест) была впервые покорена Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем;

1985 год — на стадионе “Эйзель” в Брюсселе, во время беспорядков перед финалом Кубка европейских чемпионов, погибли 39 человек и еще более 400 получили ранения;

1990 год — 40 стран Европы и европейские финансовые институты подписали соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;

2003 год — андрей Шевченко забил решающий гол в финале Лиги чемпионов, принеся победу “Милану” над “Ювентусом” (3:2);

2014 год — под Славянском террористы сбили вертолет Нацгвардии Украины Погибли 12 человек, среди них — генерал-майор Сергей Кульчицкий.

