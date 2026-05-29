29 травня – яке сьогодні свято та головні події

08:44, 29 травня 2026
У п’ятницю, 29 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я травної системи. Його мета — привернути увагу до профілактики та лікування захворювань травної системи: шлунка, кишківника, печінки, підшлункової залози.  

Також 29 травня Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. Його запровадила ООН 2002 року, щоб вшанувати всіх військових, поліцейських і цивільних, які беруть участь у миротворчих місіях по всьому світу. Дата обрана не випадково — саме 29 травня 1948 року розпочалася перша миротворча місія ООН на Близькому Сході.

А ще 29 травня Міжнародний день Евересту. Він присвячений найвищій горі світу — Евересту (Джомолунгмі), а також історичному підкоренню вершини, яке вперше відбулося 29 травня 1953 року, коли новозеландець Едмунд Гілларі та шерп Тенцинг Норгей досягли вершини. Сьогодні Еверест — не лише символ рекорду висоти, а й нагадування про межі людських можливостей і відповідальність перед природою.

Яке сьогодні церковне свято

29 травня віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Теодосії, діви. Вона походила з благочестивої родини й з юності присвятила себе Богові, обравши шлях дівоцтва та молитви. За сповідання християнства була піддана жорстоким тортурам і зрештою прийняла мученицьку смерть, не зрікшись віри. Її пам’ять у церковній традиції пов’язують із прикладом духовної стійкості, чистоти та вірності християнським ідеалам.

Календар важливих подій за 29 травня

363 рік — імператор Юліан здобув перемогу над військом Сасанідів біля Ктесифона;

526 рік — потужний землетрус знищив Антіохію. Загинуло близько 250 тисяч осіб, переважно християнських паломників;

1233 рік — монголи після облоги увійшли до Кайфена й розграбували столицю династії Цзінь;

1328 рік — Філіпп VI став першим королем Франції з династії Валуа;

1384 рік — Кастильський король Хуан І розпочав облогу Лісабона;

1416 рік — у морській битві при Галліполі флот Венеції розбив чисельно переважаючі османські сили;

1453 рік — османи під проводом Мехмеда ІІ захопили Константинополь. Падіння Візантії ознаменувало завершення епохи Середньовіччя;

1630 рік — укладено Переяславську угоду між українською козацькою старшиною та польським гетьманом Станіславом Конецпольським;

1660 рік — в Англії відновлено монархію: на престол повернувся Карл ІІ Стюарт.

1738 рік — указом імператора розпоряджено повертати втікачів із Росії та Гетьманщини на Слобідську Україну;

1790 рік — Род-Айленд став останнім із тринадцяти перших штатів, які ратифікували Конституцію США;

1900 рік — Компанія Otis зареєструвала торгову марку “Ескалатор”, що згодом стала загальною назвою для всіх рухомих сходів;

1928 рік — Фрітц фон Опель на власноруч зібраному авто подолав швидкість у 200 км/год;

1942 рік — німецькі війська завершили оточення радянського угруповання під Харковом чисельністю понад 250 тисяч бійців;

1945 рік — у Норвегії заарештували Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна за співпрацю з нацистами;

1953 рік — вершина Джомолунгми (Еверест) була вперше підкорена Едмундом Гілларі та Тенцинґом Норгеєм;

1985 рік — на стадіоні “Ейзель” у Брюсселі під час заворушень перед фіналом Кубка європейських чемпіонів загинули 39 людей і ще понад 400 зазнали поранень;

1990 рік — 40 країн Європи та європейські фінансові інституції підписали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 рік — Андрій Шевченко забив вирішальний гол у фіналі Ліги чемпіонів, принісши перемогу “Мілану” над “Ювентусом” (3:2);

2014 рік — під Слов’янськом терористи збили гелікоптер Нацгвардії України. Загинуло 12 осіб, серед них — генерал-майор Сергій Кульчицький.

