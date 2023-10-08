В Киевской области построили бомбоубежище в виде сказочного домика Хоббитов, фото

Бомбоубежище Hobbit house рассчитано на 55 человек.

В Гостомеле Киевской области, на территории единственной начальной школы, построили бомбоубежище Hobbit house. Оно выглядит как настоящий сказочный домик хоббитов. Об этом сообщила Gurtum Charity Foundation.

Работы по его строительству шли с нуля. Бомбоубежище Hobbit house рассчитано на 55 человек. Оно имеет два входа, помещение для учебы и санузел.

Главной задачей при постройке укрытия было создание сказочной атмосферы для детей, чтобы минимизировать их стресс и ассоциации с опасностью.

Дизайнеры разрисовали стены укрытия тематическими рисунками. На них изображены книги, камин, шляпа Хоббита и много котиков.

Фото: facebook.com/Gurtum.CF

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