Рада выделила 574 миллиона гривен на достройку музея Голодомора

Нардепы внесли изменения в бюджет и выделили 574 миллиона гривен на достройку музея Голодомора, сократив на аналогичную сумму расходы по программе.

Фото: tvoemisto.tv

Верховная Рада одобрила основу и в целом законопроект №9437 о внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", которым предусматривает выделение из государственной сметы 574 миллиона гривен на достройку музея Голодомора. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.

Принятым законом внесены изменения в государственный бюджет и выделить 574 миллиона гривен на достройку музея Голодомора. Указанные расходы предлагается профинансировать за счет уменьшения расходов по статье «Резервный фонд»

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит завершить в 2023 году осуществление мероприятий по реконструкции первой очереди и строительства и вводу в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора – геноцида.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в начале июля Нидерланды признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Автор Ярослав Конощук

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