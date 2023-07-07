Нидерланды признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Владимир Зеленский поблагодарил Нидерландов за поддержку нашего государства.

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений», – отметил глава государства в Twitter.

Зеленский также признателен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку нашего государства в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.

Ранее мы писали, что Хорватия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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