Нідерланди визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Володимир Зеленський подякував Нідерландам за підтримку нашої держави.

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів», - зазначив глава держави в Twitter.

Зеленський також вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Раніше ми писали, що Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу.

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