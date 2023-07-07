На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України, — Кірбі

У США зазначили, що найважливішими акцентами залишаються допомога Україні у війні проти росії, а також післявоєнна відбудова.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань для України у сфері безпеки. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки.

«Я просто не буду випереджати наших союзників чи саміт. Я вам скажу, що довгострокові зобов’язання для України у сфері безпеки обов’язково будуть темою обговорень», – наголосив Кірбі.

Він зауважив, що найважливішими акцентами залишаються допомога Україні у війні проти росії, а також післявоєнна відбудова.

«Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть. І дивитись на післявоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов’язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони й надалі матимуть великий кордон з росією», – додав Кірбі.

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