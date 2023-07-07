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  1. В мире

На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины, — Кирби

11:34, 7 июля 2023
В США отметили, что важнейшими акцентами остаются помощь Украине в войне против россии, а также послевоенное восстановление.
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины, — Кирби
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На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, будут обсуждаться вопросы долгосрочных обязательств для Украины в сфере безопасности. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

«Я просто не буду опережать наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства для Украины в сфере безопасности обязательно будут темой обсуждений», – подчеркнул Кирби.

Он отметил, что важнейшими акцентами остается помощь Украине в войне против россии, а также послевоенное восстановление.

«Мы считаем, что самое важное оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности, и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они и дальше будут иметь большую границу с россией», – добавил. Кирби.

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