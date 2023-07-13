Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

В Днепропетровском окружном админсуде есть три вакантных должности.

Днепропетровский окружной административный суд сообщил, что приглашает на работу по упрощенной процедуре вступления на должности государственной службы в период действия военного положения – без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленным в отношении соответствующих должностей:

- ведущего специалиста отдела аналитики и судебной статистки, 1 вакансия;

- Секретаря судебного заседания, 2 вакансии.

«Резюме просьба посылать на электронную почту суда: [email protected] или [email protected]

Дополнительная информация с 9:00 до 16:00 по телефонам (056) 720-97-60, 050-229-39-55 Шевченко Алина Васильевна», - говорится в пресс-службе суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.